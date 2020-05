La relación de Gareth Bale con Real Madrid cada vez es más complicada, no solo con el entrenador Zinedine Zidane, sino que también lo es con la hinchada madridista que le reclama su falta de compromiso con el equipo en LaLiga y la Champions League a esto se suma el bajo rendimiento del galés que no es tolerado en las tribunas. El británico aprovechó su tribuna en un podcast de golf para confesar su sentir sobre la actitud de los aficionados en el Santiago Bernabéu.

Gareth Bale invitado en el podcast de golf de Erik Anders Lang señaló que lo pasa realmente mal cada vez que lo rechazan los fanáticos en pleno partido, algo que no es para nada beneficioso para el futbolista. “Simplemente no entiendo. Porque si no lo estás pasando bien en el campo, esperarías que tus fanáticos te respalden y traten de hacerlo mejor porque eso los hará felices. Pero parece ser que hacen lo contrario”, contó el delantero del Real Madrid.

“Simplemente te silban, lo que te hace sentir peor, por lo que pierdes tu confianza. Juegas peor, lo que los hará aún más molestos. Es una especie de cosa del Real Madrid. Otros clubes lo hacen, pero el Real Madrid es especialmente conocido por eso...”, agregó.





Gareth Bale, en Real Madrid desde la temporada 2013-14, insistió en que la confianza se ver mermada con los ataques. “Entonces, podría haber perdido una oportunidad fácil de marcar un gol. Y llegan los silbatos y piensas: “Mi confianza ya ha bajado porque fallé un gol fácil y ahora está bajando aún más”. Y la próxima vez que llega una oportunidad, el objetivo parece pequeño”, sentenció.

