Gary Medel y la feroz respuesta a la esposa de Claudio Bravo luego que los tildó de 'borrachos' [VIDEO]

¡Se viene la guerra! El experimentado mediocampista de la selección chilena, eliminada del Mundial Rusia 2018, Gary Medel, salió a responder a la esposa de Claudio Bravo luego que esta tildara de borrachos a los jugadores de 'La Roja'



Gary Medel negó tales acusaciones y respondió con todos los que están criticando duramente a la selección chilena, que es bicampeona de la Copa América, pero que tras caer en Brasil (3-0) quedó fuera de la Copa del Mundo.

"Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo", afirmó "El Pitbull" Gary Medel.



Agregó que "fueron 10 años muy lindos. A los chilenos les dimos muy buenos momentos. Lamentablemente lo que pasó hoy, fue triste". "Se cierra un ciclo. Ahora se empieza de nuevo. Espero que la generación que venga lo haga de la mejor forma", indicó Gary Medel.

Chile 2-1 Ecuador: resumen y goles

La esposa de Claudio Bravo explotó ayer tras confirmarse la eliminación de Chile y lamentó que todos ataquen a su pareja, ya que él entregó todo por su selección no como otros que "se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero, que se lo ponga y que se deje de andar llorando"