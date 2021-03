La claridad con la que veía el fútbol Gary Neville, la muestra ahora en el mundo de los negocios. El que fuera lateral del Manchester United y la selección de Inglaterra durante varios años amasó una fortuna que bordea los cien millones de dólares y sigue creciendo.

A diferencia de varios ex futbolistas que cuando cuelgan los chimpunes no saben qué rumbo tomar, el defensa siempre tuvo claro que lo suyo era el mundo de los negocios. Actualmente Neville tiene inversiones en 60 negocios y según el diario The Sun, su patrimonio abarca diversos rubros, destacando la construcción de hoteles, restaurantes, la producción de películas y negocios inmobiliarios.

Para no estar alejado al mundo del fútbol que tantas alegrías le dio, el marcador de punta es comentarista en el canal Sky Sports y también es copropietario de un club de la cuarta división del fútbol inglés. El que fuera jugador en 85 partidos con la selección de su país, controla el Salford City FC, al que en un futuro no muy lejano espera verlo compitiendo en un nivel más alto.

Este es uno de los hoteles del ex jugador de los 'diablos rojos' (Foto: Instagram/ @hotelfootballuk)

El negocio que más ingresos genera al ganador de dos Champions League con el Manchester United es sin duda el de los hoteles. Neville recibe unos 27 millones de dólares por este concepto y tiene en sociedad con su ex compañero Ryan Giggs el Stock Exchange Hotel y el Hotel Football, que cedió para que se hospede el personal de la salud que lucha contra el Covid 19.

En su día, al jugador le dio por emprender la carrera de director técnico. Fue asistente de Roy Hodgson en la selección inglesa en la Eurocopa del 2012 y el mundial del 2014. Con esa experiencia creyó que estaba para algo más grande y asumió la dirección técnico del Valencia de España el 2015 gracias a que el dueño del club era su amigo.

Peor no le pudieron ir las cosas al inglés. Cuando tomó la dirección técnica del equipo lo encontró octavo y con aspiraciones de jugar una copa, pero terminó decimocuarto. Al DT siempre se le recordará por ser el que estuvo al frente del equipo el día que el Barcelona le hizo un del 7-0 en el Camp Nou. Fue debut y despedida, por suerte ya la billetera de Neville estaba gruesa y la televisión lo esperaba.

Si como técnico Neville fracasó, su carrera como jugador en el Manchester United es exitosa por donde se le mire. En 19 años disputó 602 partidos, ganó 12 premier league y dos champions como títulos más importantes. Con la selección participó en los mundiales de Francia 98 y Alemania 2006.