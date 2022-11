Llegó el momento para saber quién es el campeón. El Club Sport Herediano recibe a su similar del Deportivo Saprissa este sábado 5 de noviembre en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca por la gran final del Torneo Apertura de la Liga Promérica 2022. La tarea no será nada fácil para los de Hernán Medford, ya que deberán remontar el 2-0 que les encajó el conjunto morado en la ida.

Herediano vs. Saprissa en vivo Liga Promérica 2022 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 5 de noviembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio José Joaquín "Colleya" Fonseca 3. ¿A qué hora empieza? 18:00 horas de San José 4. ¿En qué canal transmiten? FUTV y Teletica Radio

A pesar de la dura caída en el Estadio Saprissa, con los tantos Orlando Sinclair y Kendall Waston, el Herediano mantiene la esperanza de hacer un mejor partido y remontar la serie. Así lo aseguro el entrenador Hernán Medford quien espera tener todo el apoyo de la afición para inyectar una dosis de motivación en sus pupilos.

“Siempre he dicho, los aficionados siempre serán importantes, entonces, obviamente esperamos el apoyo de ellos y el que no sienta que vamos a ganar, el que está negativo , que no gasten la plata para ir”, indicó el técnico de los rojiamarillos.

El estratega del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, le puso paños fríos a las especulaciones sobre un exceso de confianza en el plantel de cara a este cotejo frente al Herediano. Asimismo, aseguró que sus jugadores no están confiados y buscarán imponerse en todo el partido.

“Nosotros ganamos el 50%, es el primer tiempo, lejos de todo el humo que quieren vender de que nosotros ya tenemos la camisa, no tenemos camisa, no tenemos celebración, no tenemos tráiler, no tenemos bus, lo único que tenemos es ganas de hacer historia y las ganas de luchar”, aclaró.

La transmisión del partido Saprissa vs. Herediano estará a cargo de la señal de FUTV en territorio nacional, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de FOX Sports App y FOX Deportes. Además, puedes descargar las aplicaciones de Soy TV y Fanatiz para seguir la transmisión vía LIVE STREAMING por Internet.

