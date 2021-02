Iker Casillas, ídolo de Real Madrid, ha dejado atrás la complicada semana que vivió junto a su esposa, Sara Carbonero, y este viernes ha sorprendido a sus seguidores conduciendo nada menos que “El auto fantástico”, vehículo que era la gran atracción de la serie norteamericana, un éxito en la década de los 80′s.

El ídolo de Real Madrid lució, en su cuenta de Instagram, la que sería su nueva adquisición. El golero aparece sentado en el auto que conducía Michael Knight y en el que vivió cientos de aventuras que eras trasmitidas en el Primer Time y que eran seguidas por chicos y grandes.

Iker Casillas es un amante de los autos clásicos, desde que era jugador en Real Madrid. En esta ocasión no solo se ha encargado de comprar un simple Pontiac Trans Am de 1982. Sino ha adquirido un icono de la historia de la televisión, que entró en subasta en enero del 2021en los Estados Unidos. El vehículo cuenta con las luces leds frontales, características solo del modelo para la serie, aunque no se ha determinado si se trata del auténtico o una de las réplicas que circulan por el mundo.

“Aquellas series con las que crecimos. Llegaron los 80′s y tanto ‘El Equipo A’ (Los Magníficos) y ‘El auto fantástico’ eran series seguidas por miles y miles de españoles. Quién no ha dicho la famosa frase cogiendo muñeca en vilo y hablando al reloj: ¡Kitt, te necesito! Era un adelantado a su tiempo Michael Knight , ya tenía este reloj tan moderno que te informa de los pasos que haces al día!!!”, publicó en Instagram el golero que trabaja como Administrativo en Real Madrid.

La sonrisa de Iker Casillas contrasta con las imágenes de hace algunos días, donde mostraba mucha preocupación debido al estado de salud de Sara Carbonero, que superó una cirugía y ya se encuentra reincorporada a Radio Marca de España, un motivo como para relajarse con uno de los autos que todos soñaban tener.





