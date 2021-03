Plata como cancha. El amor se acabó, pero no el dinero. Iker Casillas, histórico ex portero de la Selección de España y Sara Carbonero confirmaron ayer que se separaban luego de once años de matrimonio e inmediatamente se empezó a especular con el dinero que tendría una de las parejas más mediáticas de Madrid.

El ex golero y la periodista,que se casaron con bienes separados, son dueños de importantes empresas y negocios que les reportan grandes cantidades de dinero por lo que el futuro de sus niños Martín y Lucas está más que asegurado.

El patrimonio más importante es el del campeón del mundo. Se dice en la capital española, que Casillas tendría unos 350 millones de euros repartidos entre empresas, bienes inmuebles y diversas inversiones. El que fuera portero del Real Madrid maneja cuatro sociedades que mueven unos 25 millones de euros anualmente sin contar otros negocios inmobiliarios.

Arquero ganó todo con el Real Madrid.(Internet)

A diferencia de otros futbolistas que ganaron todo el dinero que quisieron, pero luego lo dilapidaron, el arquero sí supo invertir e hizo crecer su capital. Casillas fundó el 2000 su primera empresa llamada Ikerca que se dedicó al negocio inmobiliario. Entre las propiedades de este emprendimiento, destacan locales y plazas de garaje en una de las zonas más caras de Madrid.

Otras marcas, del que para muchos es el mejor arquero de España de todos los tiempos, son : Casillas World S.L., en la que gestiona sus derechos de imagen y donde tiene un activo valorado en 2,2 millones de euros y Casillas Futbol & Marketing 2011 S.L. e Ikerfer 1981 S.L.

Sara Carbonero no tiene los millones de su ex pareja, pero no necesita para nada del dinero de Iker. La periodista tiene un patrimonio que en 2019 superaba el millón de euros. La chica de la televisión al igual que su famoso esposo también formó una empresa en 2010 y la llamó: Recuerdos de Sudáfrica S.L.

La reportera que ahora labora en Radio Marca, es propietaria de tres inmuebles en su natal Corral de Almaguer en Toledo y también tiene una vivienda que si la vendiera le reportaría por lo menos medio millón de euros. Además, Carbonero creó una marca de ropa y complementos llamada Slow Love S.L. donde es socia con su colega y amiga Isabel Jiménez y en la que mueven una importante cantidad de dinero al año.

Iker en Sevilla

El ex golero buscó que desconectar del mal momento y eligió viajar al sur de España para pasar unos días y acomodar ideas. Fue el propio Casillas quien publicó en su cuenta de instagram una foto en la ciudad andaluza. “ Sevilla fin de semana” señala el post del número uno de la furia española.