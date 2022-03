La selección de Suiza se viene preparando para la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que pactó un amistoso ante su similar de Inglaterra, también clasificado al certamen. El encuentro se viene disputando en el Wembley Stadium de Londres y por ahora los suizos ganan, con gol de Breel Embolo.

Todo ocurrió cuando el reloj se acercaba a los 22 minutos y ‘The Three Lions’ intentaban salir de su campo. Harry Kane retrocedió unos metros, disputó la pelota de cabeza y cedió para Phil Foden, quien trató de enganchar ante la marca de dos rivales, pero apareció un tercero: Remo Freuler se interpuso con el cuerpo y concretó el quite.

De inmediato, el mediocampista abrió el juego a la derecha para aprovechar la proyección de Silvan Widmer, aunque este no pudo centrar. Sin embargo, la selección de Suiza mantuvo el balón, con Renato Steffen, quien no se apresuró y habilitó a Xherdan Shaqiri, el más habilidoso del equipo.

El volante estaba al borde del área y no tenía espacio, por lo que fue dando unos pasos hacia atrás, sacando provecho de la falta de agresividad de Inglaterra a la hora de marcar. Luego de unos segundos, el jugador del Chicago Fire de la MLS mandó una sorpresiva asistencia aérea para Breel Embolo.

La precisión de Shaqiri fue impresionante, dado que Ben White no pudo despejar y el goleador de Suiza remató de cabeza, hacia el poste derecho de Jordan Pickford, portero que no pudo hacer nada para evitar la anotación. Los hinchas ingleses presentes en el recinto deportivo no ocultaron su pesar por lo ocurrido.