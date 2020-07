Internacional de Porto Alegre, club donde milita el peruano Paolo Guerrero, anunció este martes que tiene cuatros casos de coronavirus, de acuerdo a los resultados de una cuarta ronda de exámenes a los jugadores. Vale decir que los atletas afectados son todos asintomáticos.

“Sport Club Internacional anuncia que terminó la batería de pruebas en el método RT-PCR este martes. Informamos que se detectaron cuatro atletas con un resultado positivo para el coronavirus”, comunicó el club brasileño, en una publicación en su web oficial.

De acuerdo a los protocolos sanitarios, los cuatro deportistas fueron excluidos de las actividades regulares de Internacional y deberán estar en aislamiento. La reincorporación de los futbolistas dependerá de los resultados de nuevos exámenes.

Se trata de los primeros casos de contagio de coronavirus en la plantilla de Internacional, desde que reanudó los entrenamientos el 5 de mayo. Previamente, el grupo de jugadores había sido sometido a pruebas hasta en tres oportunidades.

“No podemo hacer fútbol”

En Brasil, desde hace unos dos meses, Andrés D’Alessandro se entrena con Internacional únicamente en el apartado físico, pero asegura que no es fácil pues no tienen un objetivo en el horizonte. Las competiciones regionales están suspendidas en el estado de Rio Grande del Sur y para las nacionales aún no hay fecha de regreso.

“No podemos hacer fútbol, hacemos trabajos a distancia, algunos trabajos con pelota, lo que se puede, físico. Ya estamos cansados de correr, físicamente estamos bien”, afirmó Andrés, en diálogo con la agencia Efe.

No entiende cómo en Rio Grande do Sul, que registra 582 muertes y 25 659 casos de coronavirus, aún no hay partidos y en Río de Janeiro, el segundo estado de Brasil más castigado por la pandemia, con casi 10 000 fallecidos y 112 000 contagios, ya hayan retomado el Campeonato Carioca.

