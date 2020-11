James Rodríguez reconoció que llegar a la Premier League y fichar por Everton fue una decisión acertada, después de una amarga temporada con Real Madrid bajo las órdenes de Zinedine Zidane, una situación distinta a la que vive hoy con su actual entrenador, Carlo Ancelotti.

La derrota ante Manchester United no ha hecho que el cafetero pierda el entusiasmo por esta nueva campaña en la Premier League y sustenta sus esperanzas en la relación que mantiene con el DT de los ‘Toffees’.

“Carlo Ancelotti fue clave para que yo pudiera venir para acá y el club también porque confío en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre voy a estar agradecido con este club y con Carlo también”, dijo James Rodríguez en una entrevista para la cadena británica BT Sport.

Durante la charla el colombiano reconoció también que pudo fichar por Manchester United cuando estaba la dirección de por Sir Alex Ferguson. “Creo que fue en 2012. El club me ofreció algo, pero al final no sucedió por razones que desconozco. Pero bueno, el futbol siempre te lleva por el camino correcto, a un equipo donde realmente puedas jugar bien”, contó.

James Rodríguez reapareció con Everton, pero hubo preocupación cuando tuvo que abandonar el encuentro sobre los 80 minutos. Sin embargo, Carlo Acelotti calmó el miedo de los colombianos. “James está bien. No entrenó mucho esta semana. Después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansado, no fue por un problema físico”, aclaró.