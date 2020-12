Quedar fuera de la Copa de la Liga, tras la última derrota ante Manchester United, ha hecho que las críticas en Everton apunten a James Rodríguez, como uno de los responsables del momento que viven los Toffees. En la previa el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, mostraba más que una preocupación por el colombiano.

Las constantes lesiones del volante cafetero han generado impotencia en el entrenador italiano quien no puede recuperarlo. “No estamos preocupados, pero si tristes ya que james es un jugador importante, si no está en condiciones de jugar no vamos a forzar su vuelta”, señaló ‘Carletto’ en la previa del duelo ante Manchester United.

Everton quedó fuera de carrera en la Copa de la Liga tras un discreto partido (0-2) ante Manchester United, que consiguió su clasificación a semifinales con goles de Edinson Cavani (88′) y Anthony Martial (90+6).

Carlo Anceloiti decepcionado por situación de James Rodríguez (Video: Goal)

A esta situación se han sumado más criticas. Desde Colombia el reconocido periodista deportivo, Weibar Muñoz, cuestionó los motivos de sus repetidas lesiones en Everton.

“Sigo pensando, porque le pasó en el Real Madrid, en el Bayern Munich y ahora le está pasando en el Everton, que James Rodríguez tiene con ese sóleo un problema de tipo psicológico. Y se lo atribuyo a su vida tan alegre porque mantiene un gran surtido de amigas modelos por aquí y por el otro lado”, dijo en Win Sports.