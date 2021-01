La experiencia y jerarquía de Javier Mascherano le ha valido para su esperado regreso a Ezeiza. El jugador que anunció su retiro en noviembre del 2020, fue confirmado como nuevo integrante de la estructura de la selección argentina.

El ‘Jefecito’ aceptó asumir la oportunidad luego de una prolongada reunión en el predio de Ezeiza con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina. También participó el preparador físico Pablo Blanco, ex asistente del desaparecido Alejandro Sabella.

El trabajo de Javier Mascherano en el programa de Metodología y Desarrollo será fijar una línea táctica en las categorías juveniles (Sub 15, 17 y 20), tanto femeninas como masculinas. Determinar cómo van a jugar los equipos, cómo atacarán y cómo defenderán. Pablo Blanco cumplirá la mimas directiva, pero desde la parte física.

Este trabajo en las selecciones juveniles en Ezeiza estará complementado por Oscar Hernández Romero, entrenador español que trabajó en las divisiones formativas de Barcelona.

Javier Mascherano, acompañado del preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero, se sumará a la estructura de Selecciones Nacionales a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo que será presentado en las próximas semanas.

Javier Mascherano es el jugador que más veces se puso la camiseta de la selección argentina con 147 partidos, cuatro Mundiales en la espalda y dos medallas doradas olímpicas en el cuello. Una trayectoria que ha sido defendida por Lionel Sclaloni. “Lógicamente tendrá las puertas abiertas del predio, porque así tiene que ser, un tipo que pasó tanto tiempo y le mete tanta pasión, tiene las puertas abiertas”, dijo el DT de la albiceleste.

Los planes del ‘Jefecito’ están claros, seguir ligado al fútbol. “Todo se dará de manera natural, pero me gustaría si están las cosas dadas ser entrenador. No sé dónde ni en qué rol (juveniles o mayores), pero me gustaría”, dijo el exjugador.