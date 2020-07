¡Preparen, apunten..fuego! José Mourinho y Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, enfilaron sus ‘baterías’ contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que liberó de sanción al Manchester City y le permitirá jugar las próximas dos Champions, pese a que la UEFA lo había sancionado por saltarse el ‘Fair Play Financiero'. Sin embargo, desde el cuadro ‘ciudadano’ llegó la dura respuesta del entrenador ‘Pep’ Guardiola.

“Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que echar de la competición. En cualquier caso, es un desastre, una vergüenza. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra”, acusó Mourinho, técnico del Tottenham, quien también anticipó que se viene el final del ‘Fair Play Financiero'. “Lo mejor es abrir las puertas, que todo el mundo disfrute”, finalizó.

Tras ello, le tocó el turno al entrenador de los ‘reds’, Jürgen Klopp. “Estoy contento porque el City pueda jugar en la Liga de Campeones el año que viene, pero sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol”, dijo el alemán en conferencia de prensa.

No pasó mucho tiempo para que ‘Pep’ Guardiola, técnico de Manchester City salga a responder fuerte por las afirmaciones tras el veredicto del TAS. “Si estás en desacuerdo con algo, vengan y toquen la puerta y hablen con nosotros. Atrévanse a mirarnos a los ojos y decirnos las cosas a la cara. No andar a escondidas, con rumores ... siete, ocho, nueve clubes, hablando (a nuestras espaldas). Háganlo en la cancha”, lanzó el español.