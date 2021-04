Número uno hasta cuando lo botan. De José Mourinho se pueden decir muchas cosas, sus métodos no gustan a muchos, pero indudablemente es un grande de los banquillos y es de los que mejor blinda sus contratos en el mundo. El portugués que dirigió con éxito en La Premier League, Calcio y la Liga Española acaba de ser despido del Tottenham que lo liquidó con ‘sólo’ 17 millones de euros.

El luso es un especialista en no irse con las manos vacías de los sitios donde le tocó dirigir. Con éxito o sin él, siempre que el DT se despidió de un club se fue con los bolsillos llenos. Algunos críticos del ex entrenador del Real Madrid comentan que el polémico técnico habría cobrado en su carrera más por los despidos que por sus logros obtenidos.

La primera liquidación millonaria que se llevó el portugués se la pagó Roman Abramovich. Entre el dueño del club y el portugués acordaron que lo mejor era romper el vínculo y así terminó la primera etapa de ‘Mou’ al frente del Chelsea. En aquella ocasión, el magnate ruso reconoció el trabajo de su técnico y le pagó nada más y nada menos que 26 millones de euros.

Técnico portugués no se llevaba bien con sus pupilos.

La segunda salida de un club del autoproclamado mejor entrenador del mundo, se dio también con el Chelsea, pero en esta ocasión en el 2015. Mourinho tenía contrato vigente por el que cobraba una importante suma. Se dice que el DT renunció a 55 millones y en agradecimiento se le pagó ‘solamente’ 17 millones.

El 2018 los resultados no acompañaron al de Setubal al frente del Manchester United y el club decidió abrirle las puertas. Mourinho no se hizo problemas, se despidió de sus pupilos, pero antes se aseguró de cobrar 22 millones para repartir entre su cuerpo técnico. Ni bien dejó el banquillo, al técnico le llegó una oferta de Bein Sports para comentar fútbol y se le pagó 67,000 mil euros por partido.

Su llegada al Tottenham en noviembre del 2019 despertó expectativas. El proyecto era por cuatro años y las cifras a cobrar por el técnico eran espectaculares. Sin embargo, el equipo no dio la talla, la eliminación en la Europa League ante el modesto Dínamo de Zagreb fue el inicio del fin de ‘Mou’ al frente de los ‘Spurs’.

En la premier el equipo está séptimo y corre el riesgo de no clasificar a Champions y antes de que se consume el fracaso, el dueño del club decidió ponerle fin a la era del portugués. El luso no hizo problemas, ya está acostumbrado a no terminar sus contratos y también a llevarse un finiquito millonario como son los 17 millones que le pagó Daniel Levy.

