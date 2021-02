Juan Reynoso se ha convertido en el técnico del momento en la Liga MX. El estratega de Cruz Azul, no solo es el líder indiscutible de del torneo Guard1anes Clausura 2021, sino que sumó su sexta victoria consecutiva. Pero en medio de tanta alegría el peruano envió a la hinchada un mensaje de mesura para cuando esta buena racha se interrumpa.

“Hoy da para ilusionarse la situación, pero esto es futbol, en algún momento vamos a perder y que tampoco se depriman. Hoy no es para reventar cuetes y cuando perdamos tampoco es para cortarnos las venas, creo que lo importante está por venir. Hoy estamos sumando, de alguna u otra forma estamos encauzando a una posibilidad de Liguilla, pero lo importante va a venir en mayo”, dijo Juan Reynoso tras su último compromiso.

La respuesta de los jugadores cementeros es lo que más entusiasma al DT. “Me genera la ilusión de que, partido a partido, vamos mejorando y puliendo detalles, vamos entendiendo cuáles son nuestras fortalezas y cuál escenario no nos conviene, esa parte me deja tranquilo. Este club siempre estuvo acostumbrado a estos momentos y es un poquito recuperar la memoria y saber que esto tiene que pasar aquí en Cruz Azul”.

Administrar las alegrías y las frustraciones dentro del plante es el reto del DT de Cruz Azul. “Debo de felicitar la humildad de los muchachos, sin eso no se puede construir nada. Hay que anticipar posiciones, donde neutralizar al rival. Pero estoy agradecido por el respaldo de estos, porque me han empezado a creer. Si pudiera meter a todos lo haría”, señaló.

Cruz Azul se mantiene como líder del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX con 18 puntos, a dos puntos del cabezón llega Club América, del también peruano, Pedro Aquino, con ambicione de tomar la punta del torneo al primer tropiezo de la ‘Máquina Cementera’.

El equipo de Juan Reynoso tuvo que sobreponerse a un inicio complicado, pues arrancó con dos derrotas ante Santos (0-1) y El Puebla (0-1). Pero el trabajo del ‘Cabezón’ logró revertir la situación y empezó a encadenar victorias ante: Pachuca (1-0), Querétaro (4-1), Necaxa (2-0), Tigres (2-0), Toluca (3-2) y León (1-0).

