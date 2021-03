No pierde el tiempo. Estar de suplente en el Tottenham no preocupa mucho a Dele Alli, lo que sí inquieta y mucho al pupilo de José Mourinho y estrella de la Premier League es estar sin pareja. El volante mostró esa astucia que no muestra hace tiempo en las canchas y se apuntó a una aplicación de citas para famosos.

Según informa el diario The Sun, el futbolista cansado de la soledad luego de terminar su relación con la modelo Ruby Mae, recurrió a este método que es muy utilizado por las ‘celebrities’.La app Raya, es una aplicación de citas súper exclusiva para ricos y famosos. Cara Delevingne, Paul Mescal, Lewis Capaldi, Ben Affleck y Adele serían algunos que recurrieron al sitio.

El diario inglés también publica las declaraciones de un amigo del volante. “Dele todavía está muy desanimado por la ruptura con Ruby, pero sabe que tiene que mirar hacia el futuro. Su orgullo fue dañado, pero ahora está abierto a comenzar una relación con la persona adecuada”.

Cuando todo era felicidad entre el jugador y la modelo (Internet)

El romance entre el jugador de los ‘spurs’ y la modelo de marcas como Dolce & Gabbana y Chanel,fue muy sonado. Duró como cuatro años con altas y bajas y coincidió con el mejor momento del futbolista aunque terminó porque según la chica, Dele alli le dedicaba más tiempo al Fornite que a su relación.

Si de amores no anda tan bien el mediocampista, en lo deportivo la cosa es muy parecida. En los últimos encuentros cuenta poco para José Mourinho que lo ve descentrado, aunque en la Europa League lo utilizó ante el Dínamo de Zagreb el día de la derrota 3-0 y lo cambio a los 66 minutos por Giovanni Lo Celso.

Los números de Dele Alli distan mucho de los de un jugador que en su día fue considerado mejor futbolista joven de la premier. En lo que va de campeonato,sólo participó en 9 partidos y no los terminó. Ahora sólo lleva 233 minutos y ni un gol. Estas estadísticas están muy lejos de los más de 26 encuentros que solía jugar no hace mucho cuando era decisivo para el equipo.

La mejor campaña del volante fue la 2016-2017 que coincidió con el subtítulo de la premier. En esa temporada, el jugador participó en 37 encuentros y anotó 18 goles, una cantidad importante tratándose de un volante y no un delantero. Dele Alli fue un fijo para el técnico Mauricio Pochettino que sólo lo cambió en dos encuentros y apostó por él a pesar de tener sólo 20 años.