Julio Meléndez: "Me gustaría jugar la final y defender a mi Boca Juniors'

Por: José 'Huachano' Lara



Julio, se acerca la final del siglo: Boca vs. River...

Estoy nervioso, las piernas me tiemblan. Se viene un partidazo, el equipo que gana lo festejará por años.



¿Tanto así?

Jugar esta final de Copa Libertadores, algo inédito entre dos clásicos rivales, es como definir la final del Mundial. Todo el planeta está a la expectativa de este partido.



¿Cómo vive el vestuario estos duelos?

De una manera increíble. Toda la semana previa hay pura intensidad. No solo de los hinchas, sino también en los periodistas, los socios, en todos lados se habla y se vive el clásico.

¿No hay otro tema de conversación?

La magnitud es total. No sabes cómo se vive allá en Argentina. Yo lo he vivido y hablo con conocimiento de causa.



¿Te gustaría jugar esta final?

¡A quién no! ¡Claro que sí! Imagínate, estoy tratando de comprar edad porque quiero ponerme los chimpunes y defender a mi Boca.

¿Cuál es el clásico que más recuerdas?

Uno en el ‘Monumental’, donde me expulsaron y al momento de irme hacia la boca del túnel, las dos hinchadas me despidieron entre aplausos. Fue increíble ver cómo la gente de Boca y hasta los de River me agradecían por el partidazo que había hecho.



¿Otra anécdota?

En la cancha de River se jugó la final entre Boca y Rosario Central, donde atajaba Ramón Quiroga. Ganamos 2-1, ese día me cantaron: ‘Ahí está el peruano y su ballet...’ y salí en hombros.

El pueblo xeneize lo tiene presente...

Estoy muy agradecido, siempre me consideran en el equipo ideal de todos los tiempos de Boca Juniors. Aprecio su cariño espontáneo y sincero en cada momento. Defendí la camiseta desde 1967 al 72 y me recuerdan con mucho cariño.



Hasta Diego Maradona lo elogia...

Sí, él es mi hincha, me lo ha dicho. Cuando vino a Lima se puso la camiseta de Sport Boys a mi pedido.

¿Vas a viajar a Argentina a ver la final?

Me han llamado unos socios e hinchas de Boca para invitarme y poder estar en ‘La Bombonera’. Así que estoy esperando la llamada ganadora.