Lo enamoran. En la Juventus tienen claro que su principal activo es Cristiano Ronaldo y no lo piensan dejar partir y quieren que cumpla el año de contrato que le queda. El luso terminó muy decepcionado con la eliminación de Champions League ante el Porto y por si fuera poco, ayer perdió con el Benevento y quedó a diez puntos del Inter y la liga parece complicada.

Ante este panorama, CR7 cree que llegó el tiempo de hacer maletas y cambiar Turín quizás por Madrid, París u otra capital del viejo continente. Ofertas no le faltan al luso, siendo la que más lo seduce la del Real Madrid. Las críticas recibidas en los últimos choques no gustaron al crack y por eso se plantea la partida.

Ya en frío, el análisis dentro de la ‘vecchia signora’ cambió y ahora nadie quiere dejar partir a su estrella. Por eso antes del choque ante el equipo de Gianluca Lapadula, el presidente del club, Andrea Agnelli entregó una camiseta conmemorativa por los 770 goles del portugués que lo colocan como el máximo anotador del fútbol mundial.

Club turinés no quiere perder a su estrella. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)

El director deportivo del club, no quiso ser menos que su jefe y también cerró filas a favor del goleador luego de la derrota ante el decimosexto equipo del torneo. “ Seguiremos con Cristiano, es el mejor del mundo” señaló en Fabio Paratici. Lapo Elkan, nieto de Giovanni Agnelli, ex jefe máximo del club, también opinó, y aunque criticó el juego del equipo, destacó a CR7. " A esta Juventus, salvo Cristiano y Chiesa, no hay quien la vea” expresó.

CRISTIANO SE ACERCA A OTRO RÉCORD

El portugués, que dice poco respecto a su futuro, ahora tiene entre ceja y ceja superar otra marca. El delantero quiere superar los 109 goles que tiene anotados el iraní Ali Daei como máximo anotador de selecciones. Ronaldo lleva 102 y en los próxima dias jugará tres encuentros ante rivales de los llamados ‘chicos’.

El seleccionado portugués jugará el 24 ante Azerbaiyán en Turín, luego el 27 chocará con Serbia en Belgrado y cerrará sus encuentros el 30 cuando visite a Luxemburgo. Nada raro sería que a los 36 años, Cristiano supere otra marca y engrandezca más su leyenda.

El goleador, debutó con su selección a los 18 años en el 2003 en un encuentro ante Kazajistán y su primer tanto lo anotó en junio de 2004. Ese día los lusos enfrentaron a Grecia por la Euro 2004 y el triunfo fue para el cuadro heleno por 2-1. En la final del mismo torneo, ambos selecciones se volverían a ver las caras y nuevamente el triunfo y el título fue para los griegos.