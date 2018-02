Juventus vs Tottenham: El gol de penal de Gonzalo Higuaín que casi tapa Hugo Lloris [FOTOS y VIDEO]

En el partido de Juventus vs Tottenham, Gonzalo Higuaín marcó su doblete para la 'Vecchia Signora' a través de un penal.



El árbitro del Juventus vs Tottenham cobró una falta de Davies sobre Bernardeschi, pese a que los 'Spurs' reclamaron, el principal ya había marcado el penal



Aunque Lloris adivinó el trayecto del balón, no pudo evitar el doblete de Gonzalo Higuaín en el Juventus vs Tottenham.



Con este tanto, Gonzalo Higuaín convirtió su doblete en el Juventus vs Tottenham.



Juventus vs Tottenham: Alineaciones



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro; Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Costa; Mandzukic, Higuaín.



Tottenham: Lloris; Vertonghen, Aurier, Sánchez, Davies; Dembélé, Dier, Lamela, Alli; Eriksen, Kane.



Gol de penal de Higuaín.

