Juventus vs Tottenham: Harry Kane venció a Gianluigi Buffon luego de 696 minutos invicto [FOTOS y VIDEO]

En el Juventus vs Tottenham, los ‘Spurs’ jamás bajaron la cabeza y Harry Kane fue el guía con un golazo para poner el descuento de 2-1.



Con este tanto en el Juventus vs Tottenham, Harry Kane registra 7 goles y 2 asistencias en los 6 partidos que ha disputado en la presente Champions League.



Christian Eriksen del Tottenham le dio un pase en un hueco que dejó la defensa de Juventus a Harry Kane, quien no desaprovechó para poner el descuento tras llevarse a Gianluigi Buffon.



Gianluigi Buffon , arquero de Juventus, no había recibido un gol en los últimos 696 minutos de fútbol, y estaba invicto en este 2018, sin embargo, con este gol de Harry Kane su valla fue vencida.



Juventus vs Tottenham: Alineaciones



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro; Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Costa; Mandzukic, Higuaín.



Tottenham: Lloris; Vertonghen, Aurier, Sánchez, Davies; Dembélé, Dier, Lamela, Alli; Eriksen, Kane.



Juventus vs Tottenham: Sigue el minuto a minuto del partido AQUÍ.

Harry Kane puso el descuento.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE