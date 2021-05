Más de cinco años después, Karim Benzema volvió a ser convocado para la selección de Francia. El técnico Didier Deschamps oficializó su regreso y lo llevará a la Eurocopa, algo que ha provocado una enorme emoción en el crack de Real Madrid.

“Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ustedes.. y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió Karim Benzema en Twitter.

Recordemos que fue el 8 de octubre del 2015 la última vez que Karim Benzema defendió a ‘Les Bleus’, en un amistoso ante Armenia, en el que firmó un doblete.

El mensaje de Benzema en redes sociales.

Show Player

Karim Benzema, internacional en 81 ocasiones en las que sumó 27 goles, está ausente de la vigente campeona del mundo desde cuando explotó el escándalo de su presunta participación en el chantaje a Mathieu Valbuena con la amenaza de difundir un video suyo de carácter sexual.

Desde entonces, Deschamps lo había apartdao en favor del “equilibrio y la armonía” del grupo, a pesar de que el jugador merengue se había destacado con su club, conquistando tres Ligas de Campeones seguidas (2016, 2017 y 2018).

Hoy, la situación de Karim Benzema dio un dio de 180 grados. “No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante”, explicó Deschamps en rueda de prensa.