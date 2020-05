Kylian Mbappé presiente que su futuro tiene una parada en España y en este momento el jugador más potente de PSG espera poder caminar de la mano de uno de sus primeros ídolos, ese que llegó antes que el mismo Cristiano Ronaldo y que habla su mismo idioma, Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid quien en más en una ocasión ha mostrado su deseo de tenerlo entre sus filas.

Kylian Mbappe espera llegar a las rienda de Zinedine Zidane con una Champions League sobre los hombros con PSG, pero antes de eso el francés cedió una entrevista a ‘Daily Mirror’, en donde ha revelado su idolatría por el entrenador de Real Madrid.

“Zidane fue mi primer ídolo por todo lo que logró con la Selección. Luego llegó Cristiano Ronaldo quien ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros”, señaló Kylian Mbappé.

Por el momento la popular 'Tortuninja’ tiene clara su meta más próxima. “Una de mis grandes ambiciones es ganar la Champions. Ser parte del PSG ganando su primera Copa de Europa sería algo muy especial”, agregó el campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018

Espera jubilar a Messi y Ronaldo en Balón de Oro

Asimismo, en su escalada a convertir se en el mejor del mundo el delantero del PSG espera arrebatarle un trofeo a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi “Sería bueno ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré a mi equipo y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja”, finalizó