La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) de Costa Rica tendrá una prueba de fuego ante el Club Deportivo Águila de El Salvador este martes 26 de julio, a partir de las 20:00 horas de San José y San Salvador respectivamente, por la ronda preliminar de la Concacaf League 2022-2023 (Liga Concacaf). El partido se llevará a cabo en el Estadio “Juan Francisco Barraza” de la ciudad de San Miguel en el El Salvador.

LDA Alajuelense vs. CD Águila, en vivo: ¿cuándo, cómo y dónde ver Concacaf League 2022?

1. ¿Cuándo es? | Martes 26 de julio de 2022

| Martes 26 de julio de 2022 2. ¿Dónde es el partido? | Estadio Juan Francisco Barraza

| Estadio Juan Francisco Barraza 3. ¿En qué canal transmiten? | ESPN 4 y STAR+

| ESPN 4 y STAR+ 4. ¿Cómo verlo por Internet? | Sigue el MINUTO A MINUTO por diario Trome

Los aguiluchos perdieron por 2-1 en el debut de la Liga Salvadoreña frente al Once Deportivo. No obstante, los dirigidos por el peruano Alberto Agustín Castillo no han tenido más acción debido a la crisis que existe en el fútbol salvadoreño donde se espera una investigación de la FIFA sobre la Federación de Fútbol (Fesfut) por presunto lavado de dinero e irregularidades durante la gestión del actual presidente Hugo Carrillo.

De momento las jornadas 2, 3 y 4 de la Primera División de El Salvador han sido suspendidas hasta nuevo aviso, Águila tendrá que trabajar mucho hasta que estos problemas extradeportivas se solucionen y encarar, con toda responsabilidad, este duelo contra el Alajuelense.

El conjunto rojinegro buscará repetir la gran campaña de la edición 2020, cuando venció por 3-2 en la final al Deportivo Saprissa, luego de caer la temporada pasada ante el Guastatoya por la fase de octavo. En la Liga Promerica, Primera División de Costa Rica, viene en racha positiva tras derrotar al Santos de Guápiles (2-1) y al Guanacasteca (4-1).

Deportivo Águila no se ha vuelto a cruzar en el camino de competencias ante el Alajuelense desde la temporada 1996-1997 cuando el conjunto costarricense se impuso en el resultado global 5-4.

¿Qué canal transmite Liga Deportiva Alajuelense vs. CD Águila?

La transmisión oficial del partido entre Alajuelense y Águila se realizará por ESPN 4 para Costa Rica y El Salvador. Para el resto de países se verá por STAR+.

¿Dónde ver ESPN 4 en vivo, Alajuelense vs. CD Águila en Costa Rica?

Canal 17 SD de Cabletica

Canal 102 HD de Cabletica

Canal 45 SD de Telecable

Canal 225 HD de Telecable

Canal 45 SD de Tigo Star

Canal 305 HD de Tigo Star

¿Cómo ver ESPN 4 en vivo, CD Águila vs. LDA Alajuelense en El Salvador?

Canal 209 SD de Claro TV

Canal 209 HD de Claro TV

Canal 305 SD de Tigo Sports

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Águila?