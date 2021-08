Boca Juniors vs River Plate se enfrentan en la Copa Argentina y el que pierda no seguirá en competencia. El Superclásico está programado para este miércoles 4 de agosto en el Estadio Único Diego Armando Maradona. ¿Cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo? Conoce la guía completa de TV, links disponibles y las app móvil para que no te pierdas el cotejo. Además, aquí encontrarás toda la información que necesitas saber de ambos equipos.

El presente de Boca Juniors no es el mejor. Solo ha conseguido un triunfo en sus últimos 13 partidos, tanto por Copa Libertadores y Liga Profesional Argentina. En su reciente cotejo, solo pudo rescatar un empate en su visita a Córdoba, ante Talleres.

River Plate, por su parte, vive una realidad distinta. Clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores y en el torneo local está a un punto de los dos punteros: Racing e Independiente. El Muñeco Marcelo Gallardo, DT del Millonario, anunció que, salvo la ausencia de Suárez, dispondrá de lo mejor que tiene para este cotejo.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate y dónde?

Boca Juniors vs River Plate se enfrentarán a las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Argentina. El recinto será el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata. Originalmente llamado Estadio Ciudad de La Plata, el 18 de diciembre de 2020, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció que se le agregó el nombre de Diego Armando Maradona a la denominación del recinto.

Links streaming para ver el Boca Juniors vs River Plate por Copa Argentina

La cadena internacional TyC Sports transmitirá para toda Sudamérica el partido entre Boca Juniors – River Plate. No solo podrás ver el Superclásico por TV, sino desde tu ordenador o dispositivo móvil. Para ello, deberás registrarte de forma gratuita y seguir los pasos que te aparecen. Si te encuentras en Argentina, podrás seguir el cotejo vía TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

Boca Juniors vs River Plate: canales por país

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Perú: TyC Sports Internacional

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

México: TyC Sports Internacional, Fanatiz Mexico

Paraguay: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

¿A qué hora se juega el Boca Juniors vs River Plate por país?