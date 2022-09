América vs. Tigres UANL EN VIVO vía TUDN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga MX, este sábado 3 de septiembre desde las 9:05 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Afizzionados y Blim TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En Ciudad de México, América y Tigres, dos de los mejores equipos de la liga mexicana, se verán las caras en un duelo en el que ambos buscarán trepar a lo más alto de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

¿A qué hora juegan América vs. Tigres en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:05 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:05 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:05 p.m.

España: 4:05 a.m. (domingo 4 de septiembre)

América vs. Tigres: qué canales transmiten por TV

El América vs. Tigres será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Azteca y será transmitido en México, por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Afizzionados y Blim TV, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, Univision y Univision NOW.

América vs. Tigres: así llegan los equipos

Con el impulso de seis victorias al hilo, el América buscará seguir de racha el fin de semana cuando reciba a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Se medirán dos equipos que pelean en la parte alta de la clasificación con miras a quedar entre los cuatro primeros para avanzar en forma directa a cuartos de final.

El América es segundo con 22 puntos y tiene la mejor ofensiva del torneo con 24 goles a favor, por 10 en contra.

Por su lado, los Tigres, que llevan tres empates consecutivos, marchan en la quinta posición con 21 unidades y tienen a la mejor defensa pues sólo han permitido siete goles. Sin embargo, han sufrido al ataque y nada más han anotado 12 veces; su referencia ofensiva, el francés André-Pierre Gignac ha marcado en cuatro ocasiones.

Las ‘Águilas’ cuentan con el líder de goleo individual, el mexicano Henry Martín, que lleva siete goles y este fin de semana se topará con el portero argentino Nahuel Guzmán, quien ha mantenido el cero en su arco en siete partidos de este torneo.

En los últimos 180 minutos, los Tigres, dirigidos por Miguel Herrera, han marcado un gol mientras que el América, del entrenador argentino Fernando Ortiz, hizo 11.

América vs. Tigres: alineaciones probables

América: Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín. DT: Fernardo Ortiz.

Tigres: Nahuel Guzmán, Vladimir Loroña, Diego Reyes, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo, Guido Pizarro, Rafael Carioca Sebastián Córdova, Jordy Caicedo, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac. DT: Miguel Herrera.

¿Dónde juega América vs. Tigres, por Liga MX?