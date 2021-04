Se le cerró el arco. Lionel Messi a pesar de no ser delantero, es uno de los máximos anotadores de todos los tiempos. La ‘pulga’ se cansó de hacer goles y como no podía ser de otra manera, entre sus víctimas está el Real Madrid. El crack de FC Barcelona lleva 26 goles ante los madrileños , sin embargo hace seis partidos que el argentino no celebra en un clásico.

El último grito de gol de Leo en un duelo ante el Madrid fue en el 2-2 del 6 de mayo de 2018 en el Camp Nou . Lo que quiere decir que el sábado cuando el argentino salte al campo del Alfredo Di Stéfano a jugar un nuevo clásico, llevará 2 años, 11 meses y cuatro días sin anotar. Algo muy extraño tratándose de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Si bien es cierto el diez azulgrana es el máximo goleador de los clásicos con 26 tantos en 44 encuentros y supera a cracks como Cristiano Ronaldo (18), Alfredo Di Stéfano (18), Raúl González (15) y el gran Ferenc Puskas (14) ‚pocas veces tuvo una ‘sequía’ goleadora tan prolongada. Coincidentemente, desde que Cr7 abandonó la Liga española, el argentino no volvió a anotar.

Los tantos de Lionel Messi en los clásicos se distribuyen de la siguiente manera: Liga 18 ; Liga de Campeones 2; y otros 6 en la Supercopa de España. Números sólo al alcance de un número uno, que posiblemente el sábado podría estar disputando su último partido ante los blancos, ya que su contrato con los azulgranas termina en junio de este año y el argentino todavía no renovó.

Lionel Messi le lleva anotados 26 goles al Real Madrid. Foto: Agencias

En los clásicos, en los que el argentino no anotó, los resultados no fueron malos para los catalanes. En tres ocasiones, las victorias fueron para el ‘Barca’, en una empataron y sólo cayeron en dos oportunidades. Un balance nada negativo a pesar de la dependencia del equipo con su figura.

El momento de la ‘pulga’ es el mejor. Es el goleador del campeonato con 23 tantos y en lo que va de 2021, participó en todos los partidos, menos en el del último lunes ante el Valladolid, con un gol o con una asistencia. En la lucha por el ‘pichichi’ el diez azulgrana supera a Luis Suárez y Gerard Moreno, ambos con 19, y Karim Benzema, que ha anotado 18 y precisamente será rival de Leo el sábado.