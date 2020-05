Las bromas de cuarentena se han desatado en todos el ambiente futbolístico y Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no se ha resistido a jugarle una al capitán de Barcelona durante un momento de distensión del argentino en el jardín de su casa.

Antonela Roccuzzo utilizó su cuenta de Instagram para graficar un momento de concentración de Lionel Messi quien seguía muy atento la lectura de un cuaderno, pero no dejaba de moverse al ritmo del tema Foverer Alone, del cantante Paulo Londra. La situación coincidió con una parte de la letra que decía “perezoso y dormilón”, y la rosarina no dudó en escribirlo en la publicación.

El relajado momento que comparten Messi y Antonela en el jardín de casa

Leo no para de trabajar con Barcelona

Los jugadores del Barcelona, que están distribuidos en tres campos diferentes de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, volvieron a trabajar de manera individualizada, tal y como establecen los protocolos de seguridad, con incidencia nuevamente en el trabajo de precisión mediante circuitos.

Se entrenaron, además de los jugadores del primer equipo, los jugadores del filial Ansu Fati, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Araujo y Monchu.

El único jugador de la primera plantilla que no se ejercita aún en la Ciudad Deportiva es Ousmane Dembélé. El francés, dado de baja por lesión en LaLiga y sustituido por el danés Martin Braithwaite, no pudo acogerse al protocolo de análisis de la COVID-19 impuesto por LaLiga y se sometió a un test en su domicilio.

Se espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos próximamente, en cuanto se conozca si los resultados de la analítica son negativos. El equipo tendrá fiesta mañana jueves y volverá a entrenarse el viernes a las 9:30 a.m..

