Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y los mejores futbolistas del 2018 | FOTOS

El 2018 quedará marcado por los cambios significativos en el fútbol mundial. En el año que termina no solo se habló de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los máximos exponentes de este deporte. En los pasados días, otros jugadores aparecieron para discutir con argumentos futbolísticos el trono a los mejores.

En el año de la Copa del Mundo, las dos figuras de siempre fueron opacadas por hombres que brillaron cada vez que saltaron al ‘verde’. Tal es el caso de Luka Modric, quien ha sido el gran ganador de los premios individuales entregados por las organizaciones o medios especializados en entregar estos galardones.

Este año también ha confirmado la consolidación de las figuras emergentes del 2017. Kylian Mbappé, estrella de Francia y del PSG. Además, está Antoine Griezmann, que tras un buen año se sintió con la confianza suficiente como para declarar que está capacitado para compartir la misma mesa que Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

No hay que olvidarse de goleadores implacables que se destaparon en sus clubes, como Mohamed Salah o Harry Kane, estrellas absolutas de Liverpool y Tottenham. Tampoco hay que pasar por alto el silencioso pero importante trabajo de N’Golo Kanté. O las brillantes actuaciones de Eden Hazard y Thibaut Courtois.

A continuación haremos un resumen de cada uno de los diez más destacados del 2018. Es decir, el trabajo que mostraron durante los últimos 365 días con sus clubes en las ligas más importantes del planeta o en sus selecciones.

Luka Modric



El croata nunca olvidará el 2018. El volante arrasó con los premios individuales este año. El ‘10’ ganó el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial (FIFA) y al mejor futbolista de año (France Football). También el premio The Best, entregado por la FIFA y el más destacado de la UEFA. Colectivamente levantó los trofeos de la Champions y el Mundial de Clubes con Real Madrid. En Rusia 2018 llegó a una histórica final, pero quedó en el segundo lugar.



Kylian Mbappé



Con solo 20 años de edad, el francés puede jactarse de haber ganado el Mundial con Francia. En el mismo torneo fue reconocido como el mejor futbolista joven. Con el PSG levantó cuatro trofeos: Ligue 1, Copa de la Liga, Copa de Francia y Supercopa Francia. Aunque tiene una deuda pendiente con la Champions League.



Antoine Griezmann



El ‘Principito’ arribó a Rusia 2018 como campeón de la Europa League vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. El delantero formó parte del plantel francés que conquistó la segunda copa del mundo de la historia de los ‘galos’. Al retorno con los ‘colchoneros’, el atacante venció a Real Madrid en la Supercopa de UEFA.



Lionel Messi



El sueño del argentino fue conquistar el Mundial. Aunque no lo pudo hacer, los números del crack de Barcelona parecen inalcanzables. El ‘10’ terminó el 2018 como el máximo goleador: 51 anotaciones. También sumó otra Bota de Oro. Con los catalanes ganó la Liga, Supercopa de España y Copa del Rey.



Cristiano Ronaldo



‘CR7’ dejó España, entre otras razones, para demostrar que también puede ser el máximo protagonista en Italia. Al igual que Leo, el luso también quiso ganar la Copa del Mundo, pero solo se fue con cuatro anotaciones y en octavos de final. El luso convirtió 49 goles en todo el 2018 y levantó la Champions League con Real Madrid.



Eden Hazard



El volante terminó como uno de los más destacados en la Copa del Mundo. De hecho, el mediocampista fue pieza importante para que Bélgica consiga el podio en el torneo. Con Chelsea, anotó 20 goles en todo el año y Real Madrid lo valora como posible reemplazo de Cristiano Ronaldo para el 2019.



Thibaut Courtois



El portero fue reconocido como con el Guante de Oro por su gran trabajo en el Mundial (recibió cinco goles en siete partidos). La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol también lo consideró como el mejor arquero. Este año fue fichado por el Real Madrid y ya ganó el Mundial de Clubes.



Mohamed Salah



El primer semestre del 2018 lo terminó como goleador y mejor jugador de la Premier League. El ‘Faraón’ también fue premiado como el mejor de África. Con Liverpool llegó a la final de

Champions League, aunque se retiró lesionado. Con la selección volvió a la Copa del Mundo aunque no pudo pasar de la primera fase. Finalmente fue finalista en The Best.



Harry Kane



El delantero cerró el año con 42 tantos (Tottenham e Inglaterra). Es el capitán de la selección y en la Copa del Mundo se ubicaron en el cuarto lugar. Además, con seis anotaciones, se llevó la Bota de Oro por ser el máximo anotador en Rusia 2018.



N’Golo Kanté



La presencia del volante francés ha sido importante para Chelsea y Francia. El mediocampista fue el equilibrio de los ‘galos’ en su camino a conseguir el Mundial en Rusia. Con los ‘blues’ ganó la FA Cup y fue nombrado el mejor del club al final del primer semestre. Por último, el mediocampista está en el once ideal de FIFA/FIFPRO.