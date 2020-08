Lionel Messi busca su salida del Barcelona. El argentino cree que no existe un proyecto deportivo importante en el equipo azulgrana, por ello, ya ve opciones de nuevos clubes. El primero en la lista de clubes que intenta contar con él la próxima temporada es Manchester City. Guardiola ya tuvo comunicación con él y lo espera con los brazos abiertos.

Como era de esperarse, la noticia dio rápidamente la vuelta al mundo. Los principales medios del mundo hablan del tema y ya llegó a los oídos de Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien se mostró encantado con la oportunidad de compartir liga con ‘Lio’.

El DT de Liverpool explicó que era “imposible” la opción que Messi se convierta en jugador de los ’Reds’. “¿Quién no quiere a Messi en su equipo? Pero no hay chance, los números no son para nosotros. Aunque, para ser un honesto, es un buen jugador”, explicó.

“Si viene será aún más complicado ganar al City, pero sería una buena noticia para la Premier. Aunque no sé hasta qué punto lo necesita”.

“Para la Premier sería genial tener al mejor jugador del mundo. No sé si la competición necesita ese impulso, pero sí que lo sería. Sería una sorpresa, una suerte e interesante verle aquí. Messi nunca ha jugado fuera de España y tiene que saber que no tiene nada que ver, pero me gustaría verle aquí”, agregó Klopp.

Mané es ofrecido al Barcelona

Según adelanta ‘Tuttomercatoweb’, el delantero del Liverpool habría sido ofrecido al Barcelona por si Messi se marcha. El senegalés de 28 años no habría aceptado la oferta ‘Red’ para renovar y podría reencontrarse con Ronald Koeman, con quien ya trabajó en el Southampton entre el 2014 y 2016. De allí pasó en 2016 a Anfield, donde se ha consolidado como uno de los cracks mundiales.