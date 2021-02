Luis Suárez se ha solidarizado con su entrañable amigo, Lionel Messi, después que la prensa de España vulnerara la privacidad de su contrato con Barcelona. El ‘Pistolero’ ha reconocido el incalculable valor del argentino para el cuadro azulgrana.

“Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo”, señaló Luis Suárez al programa El Transistor de Onda Cero.

El goleador de Atlético Madrid y socio de ataque de Lionel Messi en Barcelona durante muchos años, insistió en valorar la importancia del argentino. “Por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club”, añadió.

Se sintió “despreciado” por Barcelona

Por otro lado, Luis Suárez volvió a dar detalles de su alejamiento del Barcelona. “Fue duro por la forma en que se me despreció... pero quería que mis hijos vieran que me fuera del club a lo grande. Cuando llega el momento de avisar a mis hijos del cambio fue muy duro el cambio. Ellos son grandes y ya palpitaban que iba a haber un cambio”, indicó.

Sobre el tema, el ‘Pistolero’, máximo goleador de LaLiga, con 14 anotaciones, confesó una conversación con Ronald Koeman, técnico del Barcelona. “Me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo. Yo acepté la decisión, pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo”, sentenció.