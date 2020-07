Luka Romero dio que hablar esta temporada luego de convertirse en el jugador más joven en debutar en LaLiga con tan solo 15 años. Ser catalogado como una de las próximas promesas del torneo español, lo ha llevado a ser postulado como el heredero de Lionel Messi, incluso, muchos lo llaman ‘el Messi mexicano'.

Este apelativo, no le hace mucha gracia al futbolista, quien conversó con Fox Sports y reveló que él piensa construir su propio camino en el fútbol y no a costas de el atacante del Barcelona.

“Me molesta que me digan el nuevo Messi, porque Messi solo hay uno y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero”, explicó el futbolista.

En la entrevista, Romero explicó que sus ídolos son “Messi y Maradona”.

“Siempre me gustaron y siempre miro vídeos de los dos”, aseveró el mallorquinista, quien este fin de semana no pudo ascender a la Segunda B con el plantel filial del equipo.

Sobre tener la posibilidad de conocer a Messi, dijo: “sería un sueño conocerlo porque siempre lo tuve de ídolo. Si puedo verlo, estaría muy contento”. “Nunca conocí a Messi. Fui una vez al hotel y me saqué una foto, pero no lo conozco”, confesó.

“Me hubiese gustado jugar en algún equipo de Argentina, porque me siento cómo jugando en Argentina. Al menos me hubiera gustado entrenar con algún equipo de Argentina. No, no tengo preferencia por ningún club... Bueno, Quilmes, porque ahí jugó mi papá. Lo que me identifica con el fútbol argentino es la pasión. Cuando fui a Argentina, fui a la Bombonera y a la cancha de River a ver partidos y es impresionante”, explicó.

El récord de Luka Romero

Con 15 años y 219 días, el joven Romero pulverizó el récord que tenía Francisco Bao Rodríguez ‘Sansón’, que había debutado el 31 de diciembre de 1939 con 15 años y 255 días, en el partido liguero que el Celta ganó 4-1 en casa del Sevilla.

Tras Sansón, los más jóvenes en debutar en el campeonato español fueron Pedro Irastorza, de la Real Sociedad, que debutó en la temporada 1933-1934 con 15 años y 288 días, y Óscar Ramón, que se estrenó con el Zaragoza en la 1984-1985 con 15 años y 289 días.

