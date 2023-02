La elección de Lionel Messi, como mejor jugador del mundo en los premios The Best, junto a otros compatriotas en la gala de la FIFA no dejó contentos a muchas estrellas del balompié que no votaron por el argentino y eligieron en su reemplazo a Kylian Mbappé y Karim Benzema.

La FIFA compartió las planillas de votación y hubo algunas sorpresas a la hora de emitir su voto, de algunos amigos y rivales de la ‘Pulga’ quien, sin embargo, eligió en su terna a Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Se conoció que el egipcio Mohamed Salah no consideró a Lionel Messi en la terna de los mejores, pues su primera opción fue Vinicius junior. Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi fueron sus otras opciones.

Lionel Messi fue elegido como el mejor del mundo en FIFA The Best. Video: DirecTV

Pepe y Thiago Silva tampoco eligieron a Messi

El referente de la selección de Portugal, Pepe, tampoco eligió al argentino en sus primeras opciones. El portugués consideró que el mejor fue Kylian Mbappé, Luka Modric y Karim Benzema. El capitán de Brasil, Thiago Silva, también respaldó a Neymar y Lionel Messi fue considerado como su segunda opción

En la otra vereda se pusieron el golero francés Hugo Lloris, quien sí eligió a la ‘Pulga’, pero como tercera opción, detrás Kylian Mbappé y Olivier Giroud. Otra víctima de los argentinos, Virgil van Dijk, líder de Países Bajos, sin rencores lo considero como el mejor en su terna.

FIFA hizo pública listas de votaciones de The Best (@fifa)

MIRA TAMBIÉN: Lionel Messi fue elegido como el mejor del mundo en FIFA The Best

El entrenador de Arabia Saudita, Herve Renard, se quedó con Kylian Mbappé como el mejor. En tanto, que José Jaime Ordiales Domínguez, reemplazante interino de Tata Martino en México, previo a la llegada de Diego Cocca, escogió a ‘kiki’. Mientras que Robert Lewandowski puso al argentino como su primera opción.