Mucho se habló sobre el futuro de Lionel Messi en Barcelona. Este domingo, el argentino dio tranquilidad a los fanáticos del club, por lo menos hasta la conclusión del curso 2020-21. Sin embargo, el goleador histórico de la institución dejó abierta la puerta de marcharse y Estados Unidos podría ser un buen destino para él y su familia.

“No tengo nada claro hasta que termine el año, voy a esperar a que termine la temporada, si no estaría incumpliendo lo que te dije ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas”, dijo el ’10′ a La Sexta sobre negociar con otro club desde enero.

Enseguida, el periodista Jordi Évole entregó dos guías a Leo Messi. Una de la ciudad de Mánchester y otra de París, haciendo referencia a la vinculación del astro con el City de Pep Guardiola y PSG de Francia. “Llévatelas”, dijo el capitán de Barcelona luego de echar un vistazo al inesperado obsequio.

“Yo sé que hay mucha gente del club, del Barcelona, el hincha, que todavía me quiere, que quiere que siga en el club, también sé que hay otra gente que después de que lo pasó no está así, pero voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mí, no tengo dudas, y lo que me diga el corazón y de la cabeza”, expresó.

Luego, Messi deslizó la posibilidad de irse, para luego retornar. “Pienso volver..., me voy a quedar a vivir en Barcelona, y quiero volver a Barcelona el día de mañana porque cuando deje de ser jugador quiero estar en el club, de alguna manera, aportando en lo que sepa en algo, es lo que quiero y lo que siento”, confesó.

Y luego profundizó revelando un anhelo. “Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasa o no lo sé, no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver”, concluyó Messi.