En Barcelona, muchos hinchas guardan ilusión de volver a ver a Lionel Messi con la camiseta ‘blaugrana’. Sin embargo, ese sueño podría desaparecer tras las recientes declaraciones de Jorge Messi, padre de la ‘Pulga’, quien tuvo un raudo paso por la ciudad.

En declaraciones al medio SPORT, Jorge Messi fue tajante y prácticamente descartó que ‘Lio’ regrese al Barcelona, club del cual es ídolo y con el cual conquistó 35 títulos.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, señaló el padre de Messi, quien en un primer momento ha rechazado la propuesta inicial para renovar con París Saint-Germain.

¿Cuál fue el problema del hermano de Messi con Joan Laporta?

Cabe recordar que la relación de los Messi con Joan Laporta, presidente del Barcelona, no es de la mejor, lo cual se vio reflejado por la postura de Matías Messi, quien a inicios de mes criticó la gestión y reacción del mandamás del club.

“No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Un desagradecido, con todo lo que le dio Lionel a Barcelona...”, había asegurado el hermano de ‘Lio’.

