Lionel Messi se despidió de Luis Suárez mediante un mensaje publicado en Instagram este viernes. El argentino aseguró que echará de menos al ‘Pistolero’, quien vestirá la camiseta de Atlético de Madrid. Al mismo tiempo, el capitán criticó a la directiva de Barcelona por el pésimo manejo en la salida del uruguayo.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que eres: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió el referente del vestuario catalán.

Enseguida, Leo Messi evocó los mejores momentos que ha vivido con Luis Suárez en este periodo, desde 2014 cuando el '9′ llegó desde Liverpool. El jugador blaugrana y el ‘charrúa’ tienen una gran relación que va más allá de los campos. En el ámbito personal ellos y sus familias son muy cercanas.

"Ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día contigo, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

En el cierre, Messi ha enviado buenas vibra para que Luis Suárez cumpla los objetivos que tendrá en el nuevo reto que afrontará con la camiseta de Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó el jugador que tiene 20 años en Barcelona.