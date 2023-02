Una nueva cifra astronómica acaba de alcanzar el futbolista argentino Lionel Messi. En el triunfo por 3-0 del PSG sobre el Olympique de Marsella, el recientemente coronado campeón del mundo alcanzó los 700 goles en clubes durante toda su carrera.

Lionel Messi no solo marcó el tanto récord durante el juego (el 2-0 momentáneo), sino que además colaboró con dos asistencias para que Kylian Mbappé complete un doblete y le ponga cifras goleadoras a la victoria. De hecho, el popular ‘Donatello’ le devolvió el favor a la ‘Pulga’ ya que la asistencia del gol de rosarino fue de él.

Lionel Messi anota en para el PSG y llega a los 700 goles en clubes. Video: Twitter

Messi consiguió este número de goles en 840 partidos a nivel de clubes, completando un promedio general de 0.83 dianas por partido jugado. De estos 700, solo 28 han sido en su actual club, los 672 restantes los anotó por el Barcelona, siendo ‘Pep’Guardiola el DT. que más goles del ‘10′ gritó (211).

Padre de Lionel Messi: “No creo que Leo vuelva a jugar en Barcelona”

En Barcelona, muchos hinchas guardan ilusión de volver a ver a Lionel Messi con la camiseta ‘blaugrana’. Sin embargo, ese sueño podría desaparecer tras las recientes declaraciones de Jorge Messi, padre de la ‘Pulga’, quien tuvo un raudo paso por la ciudad.

En declaraciones al medio SPORT, Jorge Messi fue tajante y prácticamente descartó que ‘Lio’ regrese al Barcelona, club del cual es ídolo y con el cual conquistó 35 títulos.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, señaló el padre de Messi, quien en un primer momento ha rechazado la propuesta inicial para renovar con París Saint-Germain.