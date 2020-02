Lionel Messi ha sido relacionado con Manchester City y la Premier League a lo largo de la semana, después de una declaración de Eric Abidal, director deportivo, exponiendo a la plantilla de Barcelona. Los medios rápidamente vincularon al argentino con el club inglés.

La posible llegada del jugador sudamericano al conjunto ‘sky blue’ ha tenido repercusiones. Emmanuel Petit, campeón de la liga inglesa con Arsenal en 1998, aseguró que el atacante de la Albiceleste no rendiría de la misma forma que Cristiano Ronaldo, quien brilló en Manchester United.

El otrora futbolista francés, quien vistió los colores del Barcelona entre 2000 y 2001, aseguró que Messi no triunfaría en la Premier League como el portugués.

“Honestamente, no creo que Messi esté hecho para la intensidad de la Premier League. No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo, no está acostumbrado porque en España está protegido. No es Cristiano, él fracasaría”, dijo el francés en declaraciones a ‘The Mirror’.

“Sin duda sería un placer para los hincha ingleses verlo en la Premier League pero no veo por qué un club como el Manchester City , por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi por 32 o 33 años”, agregó Petit, quien en su paso por Can Barça solo disputó 23 partidos.

Por otro lado, Lionel Messi regresa este domingo a la competición doméstica enfrentando al Real Betis en el Benito Villamarín. Los de Setién deben sacar un triunfo para no perderle el paso al líder Real Madrid, quien a primera hora medirá fuerzas ante Osasuna en El Sadar.