Los futbolistas de Liverpool se pronunciaron frente al anuncio de la Superliga europea. El capitán del equipo, Jordan Henderson, se convirtió en la voz de todos sus compañeros y mediante una publicación en redes sociales manifestó su postura ante el polémico torneo, cuya creación se comunicó el pasado domingo.

“No nos gusta y no queremos que ocurra. Esta en nuestra posición como colectivo. Nuestro compromiso con este club de fútbol y con sus aficionados es absoluto y condicional. ‘You’ll Never Walk Alone’”, dice el breve carta subida en la cuenta oficial del mediocampista inglés de los ‘Reds’.

En la misma línea de Henderson y los jugadores está Kenny Dalglish, leyenda en Anfield, quien dejó un mensaje en redes sociales. “Los últimos días han sido muy difíciles para todo aquel que ame al Liverpool. Espero que hagamos lo correcto”, expresó uno de los ídolos del conjunto británico.

Manchester City sale de la Superliga

Este mismo martes, Manchester City confirmó que realizará todos los procedimientos para marcharse de la Superliga. La nota dice que el club “puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea”.

El resto del ‘Big Six’ medita abandonar el proyecto

El pronunciamiento de los futbolistas de Liverpool llegó después de que diversos medios británicos anticiparon que los integrantes del ‘Big Six’ están meditando marcharse del proyecto deportivo en las próximas horas.

Así, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham y los ‘Reds’ deberían seguirle los pasos de Manchester City mediante comunicados oficiales. Los clubes ingleses han actuado rápidamente después de las reacciones contrarias de los hinchas y también las consecuencias que provocaría participar en la Superliga.

