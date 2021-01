Luis Advíncula tuvo sus primeros minutos (57) en el 2021, en el compromiso entre Rayo Vallecano y Alcorcón, por la fecha 20 de LaLiga SmartBank. El tiempo en la cancha, no obstante, parece que no dejó contento al integrante de la selección peruana, quien no dudó en hacer un berrinche que sorprendió a todos.

Camino a la banca de suplentes, segundos después de abandonar el campo para el ingreso de Mario Hernández, Luis Advíncula lanzó una botella de agua contra el suelo, en clara evidencia de molestia por la decisión del entrenador de Rayo Vallecano, Andoni Iraola.

Las cámaras de transmisión del encuentro, disputado en el Estadio de Vallecas, captaron el momento protagonizado por Luis Advíncula. “Qué cabreo”, reaccionó el comentarista. Ya en rueda de prensa, el técnico Iraola también se refirió a la situación. “Advíncula se habrá cabreado (molestado) por el cambio. Es normal, un futbolista quiere jugarlo todo”, indicó.

El Rayo Vallecano, de Luis Advíncula, derrotó 2-1 a Alcorcón y trepó hasta el cuarto casillero de la competencia doméstica de la Segunda División. El conjunto blanquirrojo se condujo al triunfo, gracias al gol de Antoñín Cortés (16′) y a la anotación en contra de David Fernández (86′). Barbero (79′) decretó el 1-1 parcial.

En la próxima fecha, el Rayo Vallecano se medirá con Mirandés por LaLiga SmartBank, pero antes, el equipo de Luis Advíncula se verá las caras con Haro Deportivo, por la segunda ronda de la Copa del Rey. Alcorcón, por su parte, chocará con Real Zaragoza y Albacete, en sus dos siguientes desafíos.