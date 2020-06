Luis Muriel fue la gran figura en la victoria 3-2 de Atalanta frente a Unidese por la fecha 28 de la Serie A. El delantero colombiano, que ingresó a los 52′ del encuentro, anotó espectacular doblete. ¡Pide más minutos en el once titular!

El atacante tomó el balón a los 71 minutos de juego y se dispuso a patear el tiro libre. Tras unos ligeros pasos hacia atrás, sacó el remate y lo colocó pegado al palo derecho del portero Musso, quien no tuvo reacción y solo vio cómo el balón ingresaba a su portería. Fue el 2-1.

A los 79, no tranquilo con su anotación, Muriel decidió anotar otro gol para el recuerdo. El ‘Papu’ Gómez asistió y el delantero no dudó. Un fuerte remate hizo que, una vez más, el arquero no se mueva.

Con este resultado, Atalanta se mantiene firme en el cuarto lugar de la Serie A de Italia con 57 unidades.

Luis Fernando Muriel suma 15 goles en lo que va de la temporada.. Con este doblete, el colombiano se convirtió en el mejor anotador como sustituto en una sola temporada de la Serie A.

El segundo gol de Luis Muriel en el Atalanta vs. Udinese. (Foto: EFE / Video: Serie A)

