Luis Quintero, la joya colombiana que se hace un camino en España

Luis Quintero viene destacándose en CD Roda con su buen toque al balón, visión de juego, regate y velocidad. Pese a que nació en España, ya defendió los colores de Colombia, donde admira a Luis Díaz, jugador de Oporto y cuando era más pequeño a Eden Hazard.

Él hace una pausa a sus entrenamientos con CD Roda para contarle a TROME sobre su experiencia en España y sus retos venideros como futbolista.

“Yo jugaba en el equipo de mi ciudad Elche, y pasando por algún equipo de la ciudad, me resulto la oportunidad de salir lejos de casa a un club de Primera División de España como es el Villarreal. Aproveché la oportunidad porque vi que era un buen lugar. Además, vinieron otros equipos de Primera División, pero decidí por Villarreal porque tiene buena cantera y formaba bien a los jugadores. Está es mi cuarta temporada que estoy aquí, y me siento bien”, afirmó Luis Quintero a TROME.

“Ahora, estoy en Roda, que es una filial de Villarreal, ya que tiene dos equipos en la misma liga y no se pueden llamar igual. Entonces, al estar en el equipo de menor edad porque el otro equipo es sub-19, estoy en el Roda. El otro año estaré en el Juvenil A de Villarreal y en referencia a la selección un posible llamado a la sub-20, ya que es un orgullo vestir la camiseta de tu país, y espero que Colombia en un futuro haga grandes cosas perteneciendo ahí para ayudar en todo lo que pueda”, agregó.

Tuvo charla con Carlos Bacca

En la temporada 2017 -2018, Carlos Bacca arribó al Villarreal para ser el goleador y llevar con sus goles a cosas importantes al equipo. Por aquel entonces, Luis Quintero entrenaba en los menores y de hecho tuvo la oportunidad de charlar con su compatriota. “En alguna vez coincidí con Carlos Bacca, tengo alguna foto con él, lo he saludado y me tiene presente. Sabe quien soy y he tenido trato con él”, dijo Luis Quintero.

Luis Quintero junto a Carlos Bacca en la ciudad deportiva del Villarreal

La clave para mantenerse en Europa

“Es muy importante la mentalidad, desde fuera parece mucho mas fácil y bonito que lo que es dentro. Aguantar el día a día es agotador y ahí es donde destacan los que aguantan esa presión a tan corta edad”, comenta Luis Quintero a TROME.

“España el nivel que se juega es altísimo, pero ese nivel es el que te hace mejorar. Cuando he ido con Colombia se nota que en Europa disponen de mucho más material de desarrollo que hace explotar al jugador”, enfatizó Quintero.

Características de juego

Con 18 años, Luis Quintero es patrocinado por una empresa reconocida de vestimenta deportiva y ya se codea con los mejores de su país, sin embargo, él es consciente que aún está en etapa de crecimiento. “Me siento mucho mejor de extremo derecho, soy un jugador hábil con muy buen golpeo, zurdo, buen regate y buena visión de juego”, sentenció.

