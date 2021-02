Luis Suárez está a punto de convertirse en el jugador más importante de Atlético Madrid esta temporada y el más amado por los hinchas ‘Colchoneros’ que se frotan las manos esperando el título de LaLiga. Una realidad muy distinta a la que vivía hace casi diez años, cuando defendiendo la casaquilla de Liverpool una lamentable actitud suya hizo que se ganara el repudio en el fútbol inglés.

Era el 15 de octubre de 2011, Liverpool recibía a Manchester United en un partido de la Premier League y durante el encuentro, Evra acusó a Luis Suárez de lanzarle insultos de carácter racista, una acusación que fue investigada por la FA y que sancionó al uruguayo 8 partidos de suspensión.

Pero la historia tuvo un segundo episodio, pues ambos equipos volvieron a enfrentarse, esta vez en el Old Trafford. La situación se puso tensa antes de iniciarse el partido, pues el ‘Pistolero’, con la sangre en el ojo por el fuerte castigo de la FA, dejó con la mano extendida al francés durante el salido de los equipos. El francés lo jaloneó del brazo y fueron separados. Tras el triunfo de los “Reds Devil” el francés francés intentó ‘provocar’ al uruguayo festejando delante de él, pero la terna arbitral intervino para evitar un nuevo conflicto.

Luis Suárez y su cuestionable actitud en la Premier League (Sky Sport)

Luis Suárez sufrió esa primera temporada fue el fichaje más caro hasta entonces de los dueños del Liverpool que compraron el club en 2010. Cargaba el peso de llegar a hacer resurgir a los ‘Reds’ que habían acabado séptimos la liga anterior y que apenas unas semanas antes habían despedido a Roy Hodgson.

En su momento sus compañeros del Liverpool buscaron apoyarlo luciendo camisetas con su nombre, pero nueve años después el equipo se ha rectificado y el propio Patrice Evra se encargó de confirmar a la cadena Sky una comunicación de los ‘Reds”. “Recibí una carta personal de Peter Moore y realmente me conmovió. Me dijo que esperaba que no fuera demasiado tarde ya que el incidente ocurrió hace nueve años. La carta realmente tocó mi corazón, pero estuve durante mucho tiempo muy decepcionado”, explicó.

Luis Suárez le niega el saludo a Patrice Evra durante su visita al Old Trafford (Foto: EFE)

“Ahora puedo ver personas realmente honestas trabajando para este club y ahora tengo aún más respeto por el Liverpool porque lucha contra un problema de la humanidad”, dijo emocionado ante las tardías disculpas.

Rencillas quedaron atrás

Ambos jugadores superaron el incidente, años después, y estrecharon las manos durante la final de la Champions League entre Barcelona y Juventus en 2015 , un encuentro del que fuera testigo Neymar antes que ambos equipos salieran al campo de juego.

Un año después a este episodio el zaguero francés tuvo un gesto con el uruguayo al saludarlo desde su cuenta de Instagram tras conseguir su segunda Bota de Oro como goleador de Barcelona. “Solo amor, odio nunca. Luis eres un gran jugador. Eres el mejor número 9 Luis Suárez. Amo este juego”.