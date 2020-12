Las pruebas del fraudulento examen que presentó Luis Suárez, en la Universidad para Extranjeros de Perugia, siguen apareciendo. ‘La Repubblica’ reveló contendido del dialogo entre el uruguayo y los profesores encargados de calificar al jugador.

La Fiscalía de Perugia ha analizado las preguntas amañadas del examen que realizó el uruguayo para la obtención del pasaporte italiano cuando Luis Suárez pretendido por la Juventus de Turín. Uno de los maestros, Lorenzo Rocca, aseguró que el delantero hablaba un italiano “para amigos”.

La autoridad fiscal interceptó un registro de correos electrónicos donde algunos profesores enviaron las preguntas del examen que se rindió el 17 de septiembre y que solo duró 15 minutos.

Según se ha filtrado en diversos medios italianos, el uruguayo tuvo que responder a preguntas demasiado sencillas “¿Cómo te llamas?: Luis Suárez”; “¿Una ciudad italiana?: Turín”; “¿A qué te dedicas?: Soy futbolista y llevo seis años en Barcelona”; “Qué ve en estas fotos? Una sandía y un supermercado”

Policía confirma que examen de Luis Suárez fue una farsa (Foto: Reuters)

La Fiscalía también reveló que los profesores enviaron correos con otras partes del examen, en las que le preguntaban: “Bienvenido, preséntese y hable un poco de usted”, a lo que Suárez debía de contestar cosas obvias de su vida.

La respuesta también fue enviada. “Vivo en España, en Barcelona, desde hace seis años. España es un país que me gusta mucho, dos de mis hijos nacieron allí. La ciudad de Barcelona también me gusta mucho, fui de vacaciones cuando tenía quince años y me encantó. Llevo diez años casado. Mi mujer se llama Sofía y es uruguaya, pero tiene pasaporte italiano”.

La Gazzeta dello Sport, asegura que otra de las preguntas a Luis Suárez tenía que comparar Italia y con Uruguay. Por ello, Suárez tenía que decir lo siguiente: “Mi familia está formada por cinco personas: yo, mi esposa y mis tres hijos. Mi familia de origen en Uruguay estaba formada por ocho personas…”.

Tras esta situación La Guardia di Finanza ha suspendido a la rectora de la universidad, Giuliana Grego y a los profesores que examinaron al delantero uruguayo.