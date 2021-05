Atlético de Madrid se coronó como campeón de LaLiga Santander 2021 tras superar por 2-1 al Real Valladolid en la última jornada. Luis Suárez fue la estrella del partido tras anotar el segundo tanto. Tras el encuentro, el uruguayo conversó con ‘El Partidazo de Copa’ y dejó más de una frase para resaltar.

La entrevista hecha por el medio osciló momentos claves del jugador desde su salida del FC Barcelona, hasta el final de la temporada con su actual equipo. El uruguayo habló sobre su relación con el entrenador del elenco culé, al cual consideró como alguien con falta de personalidad.

“Koeman después de decir que no contaba conmigo luego me dijo ‘si mañana no se soluciona, voy a contar contigo’. Vi que no tenía personalidad”, reveló acerca de sus últimos días en la Ciudad Condal, a lo cual añadió que “sufrió mucho” cuando lo mandaban “a entrenar aparte del grupo”.

Show Player

Asimismo, el entrevistador decidió indagar sobre la buena amistad que tiene con la figura argentina, Lionel Messi. Como bien sabemos, la conexión que tuvieron ambos en el elenco catalán los llevó a ganar 13 títulos, siendo el plantel más ganador de toda la historia azulgrana. Eso sí, el charrúa decidió no revelar el próximo destino de la ‘Pulga’. “Todavía no me ha dicho que se queda”, mencionó.

Luis Suárez también contó que vive una de las mejores etapas de su carrera en la capital de España. Además, confirmó que seguirá siendo jugador ‘colchonero’ en la próxima temporada “Estoy feliz en el Atleti, estoy encantado, y después del año que tuvimos es imposible decir que me voy”, dijo.

Por último, el ‘Pistolero’ le dedicó unas palabras a su actual entrenador, Diego Simeone, a quien considera uno de los mejores en la actualidad. “Lo escuchas hablar y te vende El Vaticano. Te convence de cualquier cosa. Te dice ‘ven aquí y vas a tener esto y esto’. Te sientes el mejor del mundo. Me convenció y no me arrepiento”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR