Hace ocho meses cuando Ronald Koeman asumió la conducción del FC Barcelona, le dijo a Luís Suárez que no lo tenía en sus planes entre otras cosas porque no lo veía en un buen nivel. Al uruguayo no le quedó otra que buscarse equipo y llegó libre al Atlético de Madrid.

Al técnico holandés, que no tiene su continuidad asegurada en los azulgranas por los últimos resultados, poco le importaron los logros del delantero. El DT se olvidó de los seis años de los trece títulos y 198 goles en 283 encuentros que consiguió ‘Luisito’ y le abrió la puerta.

Hoy, el uruguayo está a puertas de ganar la liga española con el Atlético y en nota con la revista El Club del Deportista habló de su salida del cuadro catalán y de su presente como rojiblanco. " El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes, o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel” señaló el delantero.

“No me arrepiento de venir, cuando se te cierra una puerta se te abren siete más grandes. El Atlético es una gran familia, nadie se cree mejor que nadie. Hay una competitividad muy sana. A uno le gustan los desafíos. Y venir aquí era un desafío muy grande para mí por muchas cosas” indicó el ‘pistolero’.

Para el atacante, firmar por los madrileños fue un acierto. “ Llegué al Atlético para seguir demostrando que por algo estoy en la élite del fútbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy. Y lo viví como un gran desafío y con muchísima ilusión. Para nada estoy arrepentido, al contrario: ilusionado y con muchas ganas de seguir demostrando” precisó Suárez.

Finalmente, el delantero de la celeste, reconoció donde puede terminar su carrera. " Hace dos años, cuando jugaba en el Barcelona, te hubiera dicho que allí. Pero después se van dando circunstancias. Y ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más, seguir demostrando. En realidad, es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe” finalizo el goleador.

El Atlético de Madrid, primero con 80 puntos jugará mañana (11:30 A.M) con el Osasuna, y si gana a los navarros y el Real Madrid no vence al Athletic de Bilbao, el equipo del ‘cholo’ Simeone ganará la liga española a falta de una fecha para la culminación del torneo.

