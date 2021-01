Olympique de Lyon ha decidido no ir en contra de la voluntad de su delantero Moussa Dembélé, quien ha pedido ser prestado al Atlético Madrid y sumarse esta temporada al equipo de Diego Simeone.

“Existe la posibilidad de que se vaya. No hay nada hecho, pero estamos hablando con el Atlético de Madrid y creo que Moussa Bembélé ha llegado a un acuerdo con ellos. Si se va, le deseo buena suerte”, explicó el directivo del Lyon a ‘Telefoot’.

El cuadro francés al parecer no pondrá ninguna traba para que el delantero pueda ser cedido a préstamo al equipo de Diego Simeone. “Vino a vernos para decirnos que es el momento de cambiar de equipo. No sería bueno retener a un jugador que no quiere vivir de forma intensa los próximos cinco meses”, señaló Juninho.

Moussa Dembelé, de 24 años, se recupera de una fractura del brazo sufrida el pasado 23 de diciembre. El atacante ha jugado 16 de los 19 encuentros ligueros de su equipo, en los que sólo ha aportado un gol, poco comparado a los 24 goles que anotó en la temporada pasada.