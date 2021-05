Sorpresa. Cuando se especulaba con que el destino de Sergio Ramos estaría en el PSG, apareció en escena el Manchester City y le hizo una oferta al defensa. El cuadro de Pep Guardiola le ofrece al zaguero un contrato por dos temporadas e incluso un año más en el equipo que tiene el grupo en la MLS.

El defensa, que viene de ser dejado de lado por Luis Enrique en la Selección Española para disputar la Eurocopa, queda libre el 30 de junio y hasta el momento no aceptó la oferta de renovación que le ofreció Florentino Pérez. El capitán del cuadro blanco tiene desde diciembre la propuesta de la ‘Casa blanca’ pero entiende que no se ajusta a lo que esperaba y por eso no respondió.





Según el diario AS y la cadena televisiva ESPN es el mismo Pep Guardiola quien pidió la contratación del sevillano de 35 años. El DT de los ‘ciudadanos’, que vienen de perder la final de Champions, cree que el aporte de Ramos sería clave por su experiencia en la alta competencia y también valora el liderazgo que transmite el jugador cuando la presión crece.

Defensa sería un pedido de Pep Guardiola. (Foto: Twitter)

La misma información detalla que el tema económico no sería un problema. Lo que seduce al jugador es la cantidad de años que le ofrecen los ingleses. Mientras que el Real Madrid le quiere renovar por sólo un año y manteniendo sueldo, el City le asegura dos años y si las prestaciones del defensa son las mejores y el físico responde no se descarta una tercera temporada y luego, Ramos cruzaría el charco para jugar en la MLS por el New York City.

Ramos llegaría en condición de jugador libre, por lo que la cantidad que pagarían los ingleses al zaguero superaría la que ofrece el Real Madrid. El zaguero ocuparía la plaza de John Stones y haría dupla con el promisor Rubén Días que este año destacó en los ‘ciudadanos’.

El defensa habría pedido a los ingleses que lo esperen unos días para analizar la propuesta, aunque en España se dice que el jugador espera que finalmente el Real Madrid acepte sus condiciones. Con la llegada de David Alaba parecía que se le cerraban las puertas al sevillano, sin embargo la posible salida de Raphael Varane haría que el club haga un esfuerzo y ceda a las pretensiones de su capitán para no quedarse sin ninguno de los dos zagueros centrales titulares.

La temporada que acaba de culminar no fue la mejor para el defensa. Las lesiones lo tuvieron mucho tiempo fuera de las canchas y por eso sólo estuvo presente en 15 partidos de los 38 que jugó el club en liga y sólo anotó 2 tantos.

