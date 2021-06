Premier League o Champions League, cualquiera de las dos opciones traería la felicidad a Old Trafford. Por ello, el Manchester United buscará una revolución que le permita ganar alguna competición en la próxima temporada y, como parte de los nuevos planes, está la salida de algunos jugadores del club inglés. Anthony Martial y Donny van de Beek son los principales nombres que suenan para ello.

Según señaló ESPN, el conjunto que dirige Ole Gunnar Solskjaer está dispuesto a escuchar ofertas por Martial y van de Beek. El francés de 25 años ha perdido continuidad por sus problemas físicos, la última lesión que sufrió en la rodilla en marzo, lo dejó por fuera de los planes del entrenador noruego. Sumado a ello, el Manchester United estaría cerca de cerrar un trato con Jadon Sancho, lo que dejaría a Anthony sin un espacio dentro de los titulares.

En el caso de van de Beek, el holandés no ha tenido suficientes oportunidades desde que llegó a los ‘Red Devils’ por 40 millones de euros proveniente de Ajax y, el conjunto inglés no dudaría en alejarlo de Old Trafford en la siguiente temporada.

Adicional al francés y el neerlandés, se vislumbran los nombres de los cedidos Diogo Dalot y Andreas Pereira que tampoco tendrían espacio en la plantilla de Solskjaer; mientras que, el caso de Jesse Lingard todavía no se define, dado que solo le queda un año de contrato con los ‘Diablos Rojos’.

Además de la revolución con jugadores posicionados, Manchester United deberá evaluar a sus jóvenes promesas: James Garner, Amad Diallo, Shola Shoretire, Anthony Elanga y Hannibal Mejbri.