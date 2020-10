Marcelo Bielsa ha demostrado toda su creatividad para encontrar la mejor forma de persuadir a sus posibles refuerzos de sumarse al proyecto que lidera con Leeds United en la Premier League, así lo ha hecho saber uno de sus jugadores, el alemán Robin Koch.

El dinero no es suficiente para convencer a un jugador, eso lo sabe el DT de Leeds United y el empresario Andrea Radrizzani quien ha invertido 125 millones de dólares para poder competir por los primeros lugares de la Premier League y tentar su participación en la Champions League o la Europa League.

Robin Koch confesó a Sport 1 que su fichaje por 13 millones de euros no tardó mucho debido a este creativo detalle. “Me enviaron una presentación parecida a un PowerPoint, en la que se podía ver exactamente cómo Marcelo Bielsa y su equipo de ojeadores me analizaban y cómo encajaba en el juego del Leeds”, dijo el jugador que militaba en el Friburgo.

En la presentación el nuevo defensor de Leeds United podía ver “Como sacaba la pelota en el inicio de alguna jugada. Me enseñaron secuencias del juego del equipo, y al lado las de mi equipo, el Friburgo, durante la última temporada. Nunca había visto algo así”, contó.

Esta estrategia de Marcelo Bielsa ha sido efectiva, pues el jugador reconoció el verdadero interés de su nuevo entrenador. “Tenía el sentimiento de que nunca me habían analizado con tanto detalle, especialmente cuando aún no era jugador del club. Éste hecho me impresionó mucho y fue un factor clave para que tomase la decisión de venir al Leeds United”, finalizó.