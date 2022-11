Rueda el balón en el Estadio 974. México y Polonia se juegan un partido de alto voltaje este martes 22 de noviembre en el Ras Abu Aboud, de Doha, por la fecha 1 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Los aztecas, de la mano del Chucky Lozano, buscará derrotar a las Águilas Blancas de Robert Lewandowski antes de enfrentar a la Argentina de Leo Messi y la selección de Arabia Saudita.

¿Cómo, cuándo y dónde ver México vs. Polonia por Mundial de Qatar 2022?

México vs. Polonia en vivo Grupo C del Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Martes 22 de noviembre de 202 2. ¿Dónde es el partido? Estadio 974 de Doha (Qatar) 3. ¿A qué hora juegan? 10:00 horas de CDMX, México; 11:00 de Washington DC 4. ¿En qué canal transmiten? TUDN, Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca 7, ViX y SKY Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO A MINUTO por diario Trome.

¿Cómo llega México?

México aseguró su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 luego de terminar en el segundo lugar en las Eliminatorias de Concacaf por detrás de la sorprendente Canadá de Alphonse Davies. El momento de La Tri no ha sido el mejor en los últimos meses y las críticas crecieron sobre el entrenador Gerardo “El Tata” Martino tras dejar fuera a Santiago Giménez para convocar a Raúl Jiménez, quien estuvo sin anactividad futbolística por lesión.

El Tata ha decidido apostar por Henry Martín en lugar de Rogelio Funes Mori en la línea de ataque de La Tri para este juego crucial ante Polonia. Asimismo, confía en la experiencia de Héctor Herrera para ocupar el sitio de Edson Álvarez luego del buen desempeño que tuvo en los amistosos ante Irak (4-0, victoria) y Suecia (1-2, derrota) que se realizaron en España.

Loading...

De esta forma, la posible formación de la Selección Mexicana para el partido contra Polonia: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Henry Martín.

Los jugadores de la selección mexicana quedaron listos para enfrentar a Polonia en el debut del Mundial de Qatar 2022. (Foto: AFP)

¿Cómo llega Polonia?

Polonia, por su parte, llega a la cita mundialista tras derrotar por 2-0 a Suecia en el repechaje de las eliminatorias de la Eurocopa 2022. Su gran figura Robert Lewandowski se encuentra en el mejor momento de su carrera tras el excelente trabajo que realizó con la camiseta del Bayern Múnich y su presente en el FC Barcelona donde es el máximo anotador de LaLiga con 13.

El último ensayo previo al Mundial de Qatar 2022 terminó siendo victoria polaca por 1-0 frente a Chile, el gol de los dirigidos por Czeslaw Michniewicz llegó gracias a Krzysztof Piatek. El juego no contó con la presencia de Lewandowski para evitar que caiga en lesión por la carga de partidos que lleva en España.

Robert Lewandowski es la principal figura de Polonia y espera recuperar el honor de su selección en los Mundiales. (Foto: AFP)

Se espera que Michniewicz inicia de la siguiente manera frente a México: Lukasz Skorupski, Jan Bednarek, Kamil Klik, Jakub Kiwior, Robert Gumny, Szymon Zurkowski, Grzegorz Kruchowiak, Sebastian Czymanski, Przemytlaw Frankoski, Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski.

Las bajas confirmadas en Polonia son Bartlomiej Dragowski , Jacek Goralski y Adam Buksa.

DATO: En un clima tenso por la situación que atraviesa la guerra Ucrania-Rusia, el plantel de la selección de Polonia llegó a Qatar con un avión que fue escoltado por dos cazas F16 para garantizar su seguridad en la Copa del Mundo.

Historial de partidos entre México y Polonia

2017: Polonia 0-1 México (amistoso internacional)

2011: Polonia 1-1 México (amistoso internacional)

2005: México 1-1 Polonia (amistoso internacional)

1993: México 0-1 Polonia (amistoso internacional)

1989: México 3-1 Polonia (amistoso internacional)

1985: México 5-0 Polonia (amistoso internacional)

1978: Polonia 3-1 México (Mundial de Argentina 78)

1973: México 1-2 Polonia (amistoso internacional)

1973: Polonia 1-0 México (amistoso internacional)

Alineaciones probables de México vs. Polonia

México : Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Henry Martín.

: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez; Hirving Lozano, Alexis Vega y Henry Martín. Polonia: Lukasz Skorupski, Jan Bednarek, Kamil Klik, Jakub Kiwior, Robert Gumny, Szymon Zurkowski, Grzegorz Kruchowiak, Sebastian Czymanski, Przemytlaw Frankoski, Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski.

¿En qué canal transmite y dónde ver México vs. Polonia?

La transmisión del partido México vs. Polonia estará a cargo de la señal de TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 de Televisa, Las Estrellas, TUDN y ViX en territorio mexicano, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, TyC Sports, TV Pública (Canal 7), Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Teledoce, El Canal del Fútbol y DirecTV Go. En Centroamérica se verá por SKY Sports HD, TUDN y Blue to Go Video Everywhere.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, SKY Sports, TUDN, Vix, Las Estrellas y Blue To Go Video Everywhere

: Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, SKY Sports, TUDN, Vix, Las Estrellas y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan México vs. Polonia?

El partido entre México vs. Polonia está pactado a iniciar a las 10:00 horas de la mañana en CDMX, México. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

10:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

11:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

12:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

13:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

17:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. Polonia?

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Polonia?

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver CANAL 5 EN VIVO, México vs. Polonia?

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, México vs. Polonia?

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

¿Cómo ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, México vs. Polonia?

Canales 102 SD y 605 HD de Dish

Canales 102 SD y 1102 HD de Sky

Canales 102 SD y 1102 HD de Megacable

Canales 102 SD y 802 HD de Izzi

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, México vs. Polonia?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Cómo ver VIX Plus EN VIVO, México vs. Polonia?

Android (Móvil o tablet) – Desde la app de Google Play Store busca “ViX” y empieza la descarga

Móvil iOS – Desde la app de App Store busca “ViX” y empieza la descarga

Apple TV – Busca la opción App Store, escribe “ViX” y dale clic al ícono para obtenerlo

Roku – En la opción Canales de Streaming, ingresa a Buscar Canales y escribe “ViX”

Amazon Fire TV – Ingresa a la opción Apps de tu FireStick, escribe “ViX” y dale clic en abrir

Smart TV de Samsung – Busca “ViX” en la parte aplicaciones y descarga

Chromecast – Busca “ViX” en la opción de apps y procede a descargar

PC – Ingresa a la web oficial de www.vix.com y suscríbete

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Polonia?

Canales 835 SD y 836 HD de Dish Latino

Canales 6168, 6913 y 6936 de Dish Network

Canales 406 SD y 407 HD de DirecTV USA

Verizon Fios

AT&T TV

Xfinity

Chartes

Optimum/Altice

Cox

¿Cómo descargar la app de Azteca Deportes En Vivo?

Transmisión especial y única las 24 horas de los 7 días de la semana la tendrás descargando la app de Azteca Deportes En Vivo por Internet para ver fútbol mexicano y los partidos de la selección mexicana descargando las apps móviles de Android y iOS.

¿Dónde juegan México vs. Polonia?

El Estadio 974, ubicado en la ciudad de Ras Abu Aboud, de Doha (Qatar), acogerá el partido entre México y Polonia por la fecha 1 del grupo C de la Copa del Mundo de Catar 2022. El recinto fue fundado el 30 de noviembre de 2021 y tiene una capacidad máxima para 40 mil espectadores.

Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Grupo C Argentina México Polonia Arabia Saudita

Sigue más información deportiva en diario Trome.

Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.