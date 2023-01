EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO. Accediendo a las plataformas de DirecTV Go en modo de prueba o pagando una suscripción puedes disfrutar el Madrid - Barcelona en vivo, el partido de hoy que se disputará desde las 20:00 horas local (14:00 hora peruana) en el Estadio Rey Fahd de la ciudad de Raid, Arabia Saudita. Disfruta de todas las incidencias del primer Clásico 2023 válido por la final de la Supercopa de España, aquí te traemos las estadísticas, el historial, las declaraciones, las alineaciones, los links disponibles para mirar el partido de hoy y mucho más.

+ Real Madrid vs. Barcelona en vivo y en directo | minuto a minuto

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Barcelona.

Marcador en directo, Real Madrid vs. Barcelona (Movistar Plus)

Supercopa de España PT ST FINAL Real Madrid 0 - - Barcelona 0 - -

- 18′ Cabezazo de Karim Benzema pasa rozando el poste derecho de Ter Stegen. ¡Por poco llega el gol del Real Madrid!

- 12′ Remate de Robert Lewandowski se va por encima del travesaño.

- 2′ Real Madrid busca el gol de la mano de Vinicius. El Barcelona resiste muy bien el primer aviso de los blancos.

- 1′ ¡Comenzó el partido entre Real Madrid y Barcelona por la final de la Supercopa de España!

Real Madrid contra Barcelona desde Arabia Saudita | EN DIRECTO

El Barcelona se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España tras imponerse 4-2 en la tanda de penales al Betis, este jueves después de acabar 2-2 la segunda semifinal. Robert Lewandowski adelantó para los culés (40), pero Nabil Fekir igualó (77) llevando el encuentro a la prórroga, en la que Ansu Fati puso el 2-1 (93) y Lorenzo Morón volvió a poner las tablas (101) llevando el partido a los penales.

El Real Madrid no dejó la mejor imagen en la semifinal, pero terminó venciendo por penales al Valencia (4-3), luego de igualar 1-1 en los 120 minutos previos. Karim Benzema marcó el único tanto de los de Ancelotti, quienes llegan bastante tocados a esta definición, con problemas físicos en habituales titulares como David Alaba y Aurélien Tchouaméni, a quienes se les sumó Lucas Vázquez, todos ellos descartados para la final. Eder Militao y Eduardo Camavinga también salieron con golpes, pero estarían disponibles.

Xavi Hernández afronta el segundo Clásico de la temporada como una gran oportunidad para ganar la Supercopa al máximo rival, un título que impulsaría anímicamente al Barcelona para afrontar LaLiga. Primero, por el hecho de acabar con la sequía de títulos; y segundo, por situarse por encima del equipo madridista en el ranking de favoritos en LaLiga.

Todos los detalles del Madrid - Barcelona en vivo ahora

Real Madrid recordó el último clásico contra Barcelona. (Video: Twitter)

Cómo mirar Madrid – Barcelona en vivo y endirecto vía DirecTV

Para ver el Real Madrid vs Barcelona, por la Supercopa de España, se podrá seguir desde una PC o cualquier dispositivo móvil mediante la web oficial www.directvsports.com y la aplicación DirecTV Go. De esta manera, podrás ver toda la acción del clásico desde cualquier lugar donde te encuentres.

¿A qué hora juegan Madrid – Barcelona en vivo por la Supercopa de España?

En Perú, juegan desde las 14:00 horas

En Colombia, juegan desde las 14:00 horas

En Ecuador, juegan desde las 14:00 horas

En Argentina, juegan desde las 16:00 horas

En Chile, juegan desde las 16:00 horas

En Uruguay, juegan desde las 16:00 horas

En Paraguay, juegan desde las 16:00 horas

En México, juegan desde las 13:00 horas

En España, juegan desde las 20:00 horas

Historial de partidos del Clásico Madrid vs Barcelona

En los últimos 10 partidos entre ellos nos encontramos 6 victorias del Madrid, 1 empate y 3 victorias culé. Cabe recalcar que se enfrentaron el año pasado en la semifinal de este torneo y ganó el Real Madrid en la prórroga (2-3). La última final que disputaron entre ambos también la ganó el Madrid. Fue la final de Copa del Rey que el equipo de la capital ganó gol de Gareth Bale.

¿Cómo llega Real Madrid para jugar contra Barcelona?

El Real Madrid se metió este miércoles en la final de la Supercopa de España tras imponerse 4-3 al Valencia en la tanda de penales después de acabar 1-1 la primera semifinal del torneo a cuatro que se disputa en el estadio King Fahd de Riad.

Un penal transformado por Karim Benzema (39) adelantó para los blancos, pero Samuel Lino igualó con un remate en boca de gol (46) para mandar el partido a la prórroga, donde ninguno de los dos equipos logró romper las tablas, decidiéndose el partido en los penales.

¿Cómo llega Barcelona para jugar contra Real Madrid?

Robert Lewandowski adelantó al Barcelona (40), pero Nabil Fekir igualó (77) llevando el encuentro a la prórroga, en la que Ansu Fati puso el 2-1 (93) y Lorenzo Morón volvió a poner las tablas (101) llevando el partido a los penales.

En la tanda decisiva, mientras el Barcelona marcó sus cuatro lanzamientos, Marc-André Ter Stegen detuvo los disparos de Juanmi y de Carvalho. El Barça luchará así por un trofeo que todavía no ha ganado desde que se juega con su actual formato de ‘final a cuatro’.

¿Qué dicen los protagonistas del Clásico de España?

“Venimos de un tiempo en el que no hemos conseguido títulos, creo que el último fue la Copa de Rey en 2021. Desde entonces ha habido muchos cambios, sería un impulso más”, dijo este sábado el capitán azulgrana Sergio Busquets.

“Benzema ha vuelto. Esto nos da mucha confianza para los próximos partidos, lo veo muy motivado, se entrena bien, es una pieza muy importante”, afirmó Ancelotti.

“He vuelto de lesión y he hecho un buen trabajo para regresar a mi nivel, tocar el balón, asistir. Está claro que estoy de vuelta”, dijo este sábado Benzema. “Estoy listo”, insistió el delantero madridista, para el que “vamos a tener un partido difícil, pero tenemos que estar listos para ganar”.

Alineaciones Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid formará con Courtois; Carvajal, Militao, Rudiguer, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Benzema, Vinicius y Rodrygo.

Barcelona formará con Ter Stegen; Kounde, Araujo, Sergi Roberto, Alba; Gavi , Pedri, Busquets, De Jong; Dembélé y Lewandowski.

¿En qué canal transmite y dónde ver clásico Real Madrid vs. Barcelona?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Barcelona estará a cargo de la señal de Movistar Supercopa de España en territorio español, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de ESPN Deportes y ESPN+. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere y ViX.

España : DAZN LaLiga y DAZN Total

: DAZN LaLiga y DAZN Total México : Sky Sports y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY HD y ViX

: SKY HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go

: DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go Brasil : Star+

: Star+ Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona?

La señal del partido la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

DIRECTV Sports, Señales localizada – Canal 610 SD

– Canal 610 SD DIRECTV Sports, Panregional – Canal 683 SD

– Canal 683 SD DIRECTV Sports, Señal Localizada – 1610 HD

– 1610 HD DIRECTV Sports, Canal Virtual – 4000 4k

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona en USA?

AT&T U-verse HD – Channel 3313

– Channel 3313 Century Link Prism – Channel 4302

– Channel 4302 Charter Spectrum HD – Channel 262

– Channel 262 Comcast XFINITY TV HD – Revisa la señal de tu región

– Revisa la señal de tu región Cox Communication HD – Channel 1333 y 1438

– Channel 1333 y 1438 DirecTV HD – Channel 432

– Channel 432 DISH Network HD – Channel 442

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona en México y Centroamérica?

México – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y Blue To Go Video Everywhere

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y Blue To Go Video Everywhere Costa Rica – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Panamá – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Honduras – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX República Dominicana – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Guatemala – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Honduras – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) y ViX Puerto Rico – ESPN Deportes y ESPN+

¿Quién tiene más audiencia Real Madrid o Barcelona?

De acuerdo a cifras de un estudio de Kantar Media de la audiencia internacional en 2016-2017 de los equipos de LaLiga, compartidas por el sitio palco23.com, “el Real Madrid gana en el mercado español con un 24,89% de cuota, frente al 21,04% de su eterno rival”, mientras que el FC Barcelona se impone en el extranjero y lidera el ránking general, “con un 25,91%, por el 25,81% de los blancos”. Un detalle a considerar es que durante aquella temporada, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi todavía eran las principales estrellas de los merengues y blaugranas, respectivamente, y la afición siempre se mostró ávida por ver cada uno de sus enfrentamientos en los canchas de fútbol.

¿Cuál es la aficion más grande de España?

En España, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada en 2014, el Real Madrid es el equipo con más aficionados (38 %), seguido por el FC Barcelona (25 %) y el Atlético de Madrid (6 %).

¿Cuántas veces el Madrid le ha ganado el Barcelona?

Al día de hoy, Real Madrid tiene más clásicos en su palmarés que el FC Barcelona con 101 victorias. Los blaugranas se impusieron 97 veces y ambos equipos igualaron en 52 oportunidades.

¿Quién ha ganado más clásicos en los últimos 10 años?

Si nos basamos en los resultados de la última década, el FC Barcelona es el equipo que más clásicos se ha llevado. Desde 2011, Barça y Real Madrid se vieron las caras 37 veces, de las cuales los azulgranas consiguieron 15 victorias, los merengues, 12, y las otras 10 fueron empates.

¿Quién tiene más títulos Barcelona o Real Madrid 2022?

Si hablamos de trofeos de LaLiga, el Real Madrid tiene 9 títulos ligueros más que el FC Barcelona, después de coronarse campeón de la pasada temporada del prestigioso torneo de fútbol profesional español.